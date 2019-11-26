Зеленский: Украина не вмешивается в выборы и геополитику США

Новости Украины:Украина не вмешивается в выборы и геополитику США, никакой блокировки финансовой помощи нет.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина не вмешивается во внутренние дела и геополитику США, а никакой блокировки американской финансовой помощи Украине нет.

"Я, честно говоря, не очень люблю комментировать эту историю (о телефонном разговоре Зеленского с Трампом – ред.). Вы же читали всё. Всё, что было очень секретно, все открыто почитали. Мы не вмешиваемся в выборы, в геополитику США. У нас есть наша независимая Украины. Мы говорили с нашим стратегическим партнером – США. Никакой блокировки помощи сейчас нет, но не из-за моего разговора по телефону. А всё, что было в разговоре, вы читали", - сказал он на брифинге во вторник в Таллинне.

"Наверное, еще что-то есть, но у меня было только два звонка с господином президентом США, но может появиться и третий, которого не было. Так бывает", - добавил Зеленский, усмехнувшись.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп использовал вице-президента Майка Пенса для давления на украинского лидера Владимира Зеленского. По информации источников, Трамп лично запретил Пенсу ехать в Киев на инаугурацию Зеленского, а также неоднократно использовал вице-президента для давления на президента Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая состоялась 25 июля после парламентских выборов в Украине.