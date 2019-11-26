Зеленский начал официальный визит в Эстонию: как встречали украинского президент

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский прибыл в Эстонию с официальным визитом, где его встретила лидер этой страны Керсти Кальюлайд.

Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Эстонскую Республику.

Официальная церемония встречи Зеленского и Елены Зеленской с лидером Эстонского государства в Таллинне транслировалась Офисом президента Украины в Facebook.

После переговоров президентов, состоится встреча украинской и эстонской делегаций. На 12:00 запланирована пресс-конференция Зеленского и Кальюлайд. Далее президент Украины проведет встречи со спикером эстонского парламента Хенни Пиллуаасом и премьер-министром этой страны Юри Ратасом.

Находясь в Таллине Зеленский примет участие в церемонии возложения цветов к Памятнику свободы на площади Вабадузе (Свободы). После того там же планируется общение с местной украинской диаспорой. Украинская делегация вместе с эстонским президентом и командующим Силами обороны Эстонии Мартином Геремом посетят мобильный военный полевой госпиталь. Вечером глава украинского государства примет участие в праздничном ужине в Эстонии, организованном Керсти Кальюлайд.

Одним из важнейших событий визита станет участие Зеленского в Цифровом форуме. Министры профильных ведомств подпишут меморандум о сотрудничестве.

Отметим, что в Эстонию с Зеленским прибыли вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр иностранных дел Вадим Пристайко, министр обороны Андрей Загороднюк, министр инфраструктуры Владислав Кроклий и министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Как сообщалось, Владимир Зеленский уже встречался с эстонским лидером Керсти Кальюлайд. Тогда президент Украины отметил, что государство заинтересовано в сотрудничестве с Эстонией в сфере ІТ и укреплении киберзащиты. К тому же страны намерены и впредь способствовать активизации торгово-экономических отношений. Зеленский заявил, что будет гарантировать "независимость судебной системы и равенство всех граждан перед законом".