Скачать
Вторник, 26.11.2019
Зеленский поручил Кабмину заняться зарплатами педагогов и врачей
Зеленский поручил Кабмину заняться зарплатами педагогов и врачей
Мороз и туман: какой будет погода 26 ноября
Мороз и туман: какой будет погода 26 ноября
Украинцы завоевали бронзу на Кубке мира по фехтованию в Берне
Украинцы завоевали бронзу на Кубке мира по фехтованию в Берне
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 27 ноября
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 27 ноября

Зеленский начал официальный визит в Эстонию: как встречали украинского президент

Зеленский начал официальный визит в Эстонию: как встречали украинского президент
11:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: скриншот

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский прибыл в Эстонию с официальным визитом, где его встретила лидер этой страны Керсти Кальюлайд.

Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Эстонскую Республику.

Официальная церемония встречи Зеленского и Елены Зеленской с лидером Эстонского государства в Таллинне транслировалась Офисом президента Украины в Facebook.

После переговоров президентов, состоится встреча украинской и эстонской делегаций. На 12:00 запланирована пресс-конференция Зеленского и Кальюлайд. Далее президент Украины проведет встречи со спикером эстонского парламента Хенни Пиллуаасом и премьер-министром этой страны Юри Ратасом.

Находясь в Таллине Зеленский примет участие в церемонии возложения цветов к Памятнику свободы на площади Вабадузе (Свободы). После того там же планируется общение с местной украинской диаспорой. Украинская делегация вместе с эстонским президентом и командующим Силами обороны Эстонии Мартином Геремом посетят мобильный военный полевой госпиталь. Вечером глава украинского государства примет участие в праздничном ужине в Эстонии, организованном Керсти Кальюлайд.

Одним из важнейших событий визита станет участие Зеленского в Цифровом форуме. Министры профильных ведомств подпишут меморандум о сотрудничестве.

Зеленский поручил Кабмину заняться зарплатами педагогов и врачей

Отметим, что в Эстонию с Зеленским прибыли вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр иностранных дел Вадим Пристайко, министр обороны Андрей Загороднюк, министр инфраструктуры Владислав Кроклий и министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Как сообщалось, Владимир Зеленский уже встречался с эстонским лидером Керсти Кальюлайд.  Тогда президент Украины отметил, что государство заинтересовано в сотрудничестве с Эстонией в сфере ІТ и укреплении киберзащиты. К тому же страны намерены и впредь способствовать активизации торгово-экономических отношений. Зеленский заявил, что будет гарантировать "независимость судебной системы и равенство всех граждан перед законом".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эстония, Владимир Зеленский, Таллинн, Керсти Кальюлайд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 25 ноября: видеообращение Зеленского и ответ Нафтогаза
02 Сабо: Я вытянул Шевченко со дна
03 Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
04 Закон о незаконном обогащении возвращается: Зеленский поставил подпись
05 Золотой мяч получил нового обладателя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Когда в Украине появятся платные дороги
Когда в Украине появятся платные дороги
Новый год и Рождество: сколько будут отдыхать украинцы
Новый год и Рождество: сколько будут отдыхать украинцы
Ограбление века: музей Дрездена &quot;обнесли&quot; на миллиард (Фото, Видео)
Ограбление века: музей Дрездена "обнесли" на миллиард (Фото, Видео)
&quot;Скандальное&quot; платье первой леди Украины уйдет с молотка (Фото)
"Скандальное" платье первой леди Украины уйдет с молотка (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь