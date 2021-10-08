Відомий критикою "Слуг народу": на покійного нардепа Полякова нападали рік тому

У листопаді 2019 року Поляков був виключений зі "Слуг народу"

Народний депутат Антон Поляков, який помер пізньої вночі 8 жовтня, в українському парламенті вважався одним із найзатятіших критиків партії "Слуга народу". При цьому в нинішньому скликанні він опинився саме завдяки цій політсилі.

"Телеграф" розбирався, що відбувалося всередині фракції "Слуг", чому Поляков був виключений і з якими труднощами політику довелося зіткнутися пізніше.

Після останніх парламентських Антон Поляков пройшов у Раду, як депутат від "СН". Однак практично відразу він почав критикувати окремі рішення своїх колег і вищого керівництва. Подібної зухвалості депутати із президентської партії терпіти не стали, тому в листопаді 2019 року Поляков був виключений із фракції.

Після такого "вигнання" нардеп у своєму Telegram-каналі назвав партію "Слуга Богдана" [вочевидь, маючи на увазі тодішнього голову ОП Андрія Богдана — ред.], підкресливши, що вважає причиною виключення свою критику на адресу інших нардепів.

"При цьому кнопкодавів не виключили, майже всі проголосували проти. При цьому положення або статуту фракції не існує. При цьому мене не виключили з партії", — писав Поляков.

Тоді ж депутат підтримував ідею зняття Руслана Рябошапки з поста генерального прокурора, будучи був одним із головних активістів руху #знімиШапку. Також політик вважав, що президента Володимира Зеленського "ізолюють від інформації".

"Ізолюють, щоб він не чув поганих новин про бездіяльність Рябошапки у притягненні корупціонерів Приходька та Давиденка до відповідальності, які причетні до розкрадання 2 млрд Аграрного фонду. Президент не повинен чути і про продаж округів тим же Приходьку і Давиденку, і участь у цьому Халімона, Корнієнка та інших. Не варто засмучувати його і питаннями. Зручніше ж говорити про змову ворогів і причетність до цього, такого як я", — стверджував Антон Поляков на особистій сторінці.

Часто від Полякова діставалося не тільки політичним силам в цілому, але і конкретним політикам. Так, наприклад, нардеп нерідко критикував главу фракції "СН" Давида Арахамію.

Також політик приділяв увагу всім важливим новинам, які так чи інакше стосувалися політичного та суспільного життя України: санкції РНБО, скандал із офшорами, питання пенсій тощо.

У світлі останніх важливих перестановок в Раді — відставки Дмитра Разумкова — депутат також не залишився осторонь. Він нагадав передплатникам, що не слід бігти, стрімголов, підтримувати екс-спікера тільки через те, що він був знятий з посади.

"Друзі, два роки хтось очолював парламент. І давайте будемо відвертими, за ці ж два роки, в парламенті прийнято багато чого поганого, як для України, так і для українців. […] Ухвалення "антифопівських" законопроєктів, псевдореформи Генпрокуратури і ДБР, голосування за ринок землі з порушеннями Регламенту та Конституції", — писав Поляков.

До слова, зі своєю вельми критичною позицією народний депутат пов’язував не тільки не надто тепле ставлення колег до себе, але і напад, що стався рік тому.

Тоді, на початку вересня, політика рано-вранці побив невідомий. Полякову довелося звертатися до травмпункту за медичною допомогою. Поліцейські шукали винуватця, вважаючи його винним у нанесенні депутату легких тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що з’явилися перші фото з місця смерті нардепа Антона Полякова. До того ж на порталі ведеться текстова онлайн-трансляція всіх подробиць загибелі політика.