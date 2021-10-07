Рада відправила Разумкова у відставку: ексклюзивні фото, як це було

Разумков покинув пост спікера Ради, колеги реагували на це по-різному

У четвер, 7 жовтня, у Верховній Раді відбулася резонансна відставка спікера Дмитра Разумкова.

Як це було насправді можна побачити завдяки фотографіям кореспондента "Телеграфа".

Перед голосуванням Разумков взяв слово і та зачитав передвиборну програму партії "Слуга народу". Він "вколов" нардепів, що вони не виконують обіцяного, а також торкнувся недавнього скандалу з офшорами, назвавши їх "ганьбою". Разумков також заявив, що залишився колишнім і буде виконувати обіцяне ще в 2019 році, в зв’язку з чим його виступ розцінили як передвиборну промову для майбутньої кар’єри в політиці.

Разумков взяв прощальне слово

Після цього почалося голосування: "за" проголосували 284 людини, після чого Разумков встав з крісла, обнявся з деякими колегами і під оплески залишив залу засідань.

Його колеги на відставку реагували по-різному (дивись галерею).

Нагадаємо, що головним претендентом на крісло спікера тепер є віце-голова Ради Руслан Стефанчук, який напередодні був звільнений з поста представника президента в парламенті.