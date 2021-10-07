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Рада отправила Разумкова в отставку: эксклюзивные фото, как это было

Автор
Елена Волкова
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Автор
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Дмитрий Разумков покинул пост спикера Рады под аплодисменты Новость обновлена 07 октября 2021, 12:22
Дмитрий Разумков покинул пост спикера Рады под аплодисменты

Разумков покинул пост спикера Рады, коллеги реагировали на это по-разному

В четверг, 7 октября, в Верховной Раде состоялась резонансная отставка спикера Дмитрия Разумкова. 

Как это было на самом деле можно увидеть благодаря фотографиям корреспондента "Телеграфа".

Перед голосованием Разумков взял слово и и зачитал предвыборную программу партии "Слуга народа". Он "уколол" нардепов, что они не выполняют обещанного, а также коснулся недавнего скандала с офшорами, назвав их "позором". Разумков также заявил, что остался прежним и будет выполнять обещанное еще в 2019 году, в связи с чем его выступление расценили как предвыборную речь для будущей карьеры в политике.

Разумков взял прощальное слово
Разумков взял прощальное слово

После этого началось голосование: "за" проголосовали 284 человека, после чего Разумков встал с кресла, обнялся с некоторыми коллегами и под аплодисменты покинул зал заседаний.

Его коллеги на отставку реагировали по-разному (смотри галерею).

Напомним, что главным претендентом на кресло спикера теперь является вице-председатель Рады Руслан Стефанчук, который накануне был уволен с поста представителя президента в парламенте.

Теги:
#Верховна Рада #Фоторепортаж #Дмитрий Разумков #Отставка Разумкова
Дмитрий Разумков покинул пост спикера Рады под аплодисменты
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