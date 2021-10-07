Готовит на место Разумкова? Зеленский уволил Стефанчука с поста своего представителя в Раде

Стефанчук может стать новым спикером ВРУ

Вице-спикер Верховной Рады Украины Стефанчук уволен с поста представителя президента в парламенте, — ему пророчат место председателя ВРУ вместо Дмитрия Разумкова, которого могут освободить от должности уже сегодня.

Соответствующий указ накануне подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Отметим, что именно Руслан Стефанчук является главным претендентом на пост председателя ВРУ и может занять эту должность уже сегодня. Ранее он входил в предвыборный штаб Зеленского и курировал там идеологические вопросы.

Вице-спикером вместо Стефанчука может стать глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Напомним, Офис президента нашел способ привлечь группу "Справедливость" из фракции "Голос" к голосованию за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Взамен на поддержку представитель "Справедливости" возглавит фракцию "Голос" в парламенте. Об этом сообщил источник "Телеграфа" в Верховной Раде.

Отметим, что тема отставки Разумкова вновь поднялась после того, как у него возникли разногласия с Офисом президента относительно принятия закона об олигархах. Тогда он заявил, что закон был принят "неправильно", а в его тексте и правках существуют противоречащие друг другу моменты.

Источники "Телеграфа" в Верховной Раде после этого рассказали, что Разумков и Зеленский даже перестали говорить друг с другом.