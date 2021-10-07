Разумкова отправили в отставку

Нардепы уволили председателя Рады Дмитрия Разумкова

Только что украинские нардепы проголосовали за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который ранее был отстранен на 2 заседания.

Об этом передает с зала заседаний корреспондент "Телеграфа".

"За" отставку спикера проголосовали 284 нардепа, 74 были против. 6 человек воздержались в голосовании, а 24 и вовсе не приняли участие в отставке спикера.

За отставку Разумкова проголосовало 284 нардепа

Перед голосованием за отставку Дмитрий Разумков взял слово и зачитал предвыборную программу партии "Слуга народа". Он "уколол" нардепов, что они не выполняют обещанного, а также коснулся недавнего скандала с офшорами, назвав их "позором". Он также заявил, что остался прежним и будет выполнять обещанное еще в 2019 году, в связи с чем его выступление расценили как предвыборную речь для будущей карьеры в политике.

Разумков простился с коллегами

Отметим, что главным претендентом на кресло спикера теперь является вице-председатель Рады Руслан Стефанчук, который уволен с поста представителя президента в парламенте.

Разумков больше не спикер

Напомним, Офис президента нашел способ привлечь группу "Справедливость" из фракции "Голос" к голосованию за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Взамен на поддержку представитель "Справедливости" возглавит фракцию "Голос" в парламенте. Об этом сообщил источник "Телеграфа" в Верховной Раде.

Отметим, что тема отставки Разумкова вновь поднялась после того, как у него возникли разногласия с Офисом президента относительно принятия закона об олигархах. Тогда он заявил, что закон был принят "неправильно", а в его тексте и правках существуют противоречащие друг другу моменты.

Источники "Телеграфа" в Верховной Раде после этого рассказали, что Разумков и Зеленский даже перестали говорить друг с другом.