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Верховная Рада отстранила Разумкова: фото и видео

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Разумков воспринял новость с улыбкой Новость обновлена 05 октября 2021, 12:23
Разумков воспринял новость с улыбкой

Разумкова отстранили от должности, но пока всего на два дня

Во вторник, 5 октября, спикера Рады Дмитрия Разумкова отстранили от ведения заседаний на два ближайшие пленарные дня. "За" проголосовали 240 народных депутатов.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" из здания ВРУ. 

Сообщается, что сначала был вынесен на голосование пункт о включении вопроса об отстранении Разумкова в повестку дня заседания Рады. Его поддержали 230 парламентариев.

Вскоре рассмотрели и сам вопрос об отстранении Разумкова: "за" проголосовали 240 нардепов.

Кто-то из парламентариев кричал "Ганьба!", другие аплодировали.

Автор фото и видео: Ян Доброносов, "Телеграф".

Отметим, что в кулуарах Рады вновь заговорили о полной отставке спикера в грядущий четверг, 7 октября — за день до дня рождения Разумкова.

Напомним, что тема отставки Разумкова вновь поднялась после того, как у него возникли разногласия с Офисом президента относительно принятия закона об олигархах. Тогда он заявил, что закон был принят "неправильно", а в его тексте и правках существуют противоречащие друг другу моменты.

Источники "Телеграфа" в Верховной Раде после этого рассказали, что Разумков и Зеленский даже перестали говорить друг с другом.

Теги:
#ВРУ #Отставка #Рада #Дмитрий Разумков
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