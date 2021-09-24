Зеленский и Разумков даже не разговаривают: источники назвали причины

Говорят, что у спикера Рады и президента состоялось эмоциональное общение, после которого они больше не говорят друг с другом

Конфликт спикера ВРУ Дмитрия Разумкова и президента Украины Владимира Зеленского накалился до такой степени, что политики больше не разговаривают.

Об этом "Телеграфу" рассказал источник из фракции "Слуга народа".

По его словам, финальной точкой конфликта с Разумковым для президента стало его противодействие законопроекту об олигархах, который был инициативой именно Владимира Зеленского, а спикер ее тормозит.

Кроме того, продолжает инсайдер, у Разумкова и президента состоялось эмоциональное общение, после чего они якобы и перестали разговаривать.

"Добавляет раздражения Офису президента еще и желание Разумкова строить самостоятельную политическую карьеру с прицелом на парламентские выборы", — говорит собеседник.

Напомним, что спикер Верховной Рады отправил принятый нардепами в первом чтении законопроект №5599 об олигархах на юридическую экспертизу в Венецианскую комиссию, тем самым поставив на паузу реформу президента Владимира Зеленского, после чего конфликт внутри "Слуги народа" принял новый масштаб.

Но фракция "Слуга народа" могла бы окончательно рассориться с политиком, если бы он выступил против сокращенного рассмотрения закона об олигархах, который приняли 23 сентября. Впрочем, на заседании парламента Разумкова не было из-за коронавируса.