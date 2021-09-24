Больше не одна команда: когда ждать отставки Разумкова

По данным источников "Телеграфа", в Раде уже активно собирают голоса за отставку спикера, но слишком многих в парламенте Разумков на этом посту устраивает

В Офисе президента всерьез намерены отправить в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова и активно занимаются сбором голосов депутатов под это решение. О том, сколько нардепов уже согласились поддержать отставку главы Верховной Рады, кто занимается сбором голосов и когда это намерение может воплотиться в реальность – подробно рассказываем в материале «Телеграфа».

Конфликт в острой фазе

Еще летом мы писали, что в Офисе президента всерьез задумались об отставке спикера Дмитрия Разумкова. Но в острую фазу конфликт перешел за последние недели, в связи с законопроектом об олигархах. Разумков неоднократно высказывался критически по отношению к документу, в частности, в контексте того, что определять Совет национальной безопасности и обороны как главный орган для «деолигархизации» — неправильно. Соответствующую правку спикер подал к документу ко второму чтению и предложил, чтобы этим занималась специально созданная комиссия при НАПК.

Кроме того, спикер отреагировал на письмо омбудсмена Людмилы Денисовой, которая заявила о неконституционности законопроекта и попросила направить его на оценку в Венецианскую комиссию. О том же попросили еще четыре фракции оппозиции, на что Разумков ответил согласием. Тем самым он окончательно навлек на себя гнев Банковой — там его действия восприняли как попытку затянуть процесс.

Публично в «Слуге народа» уже не скрывают наличия конфликта со спикером. Например, в эфире одного из ТВ-шоу недавно произошла перепалка с участием главы фракции Давида Арахамии, вице-спикера Руслана Стефанчука и самого Разумкова. Арахамия заявил, что своими действиями спикер парламента пытается сбить законопроект в пользу олигархов, а Разумков поинтересовался, почему его не пригласили на заседание профильного комитета, где рассматривались правки ко второму чтению законопроекта об олигархах.

Конфликт продолжился уже на Согласительном совете перед новой пленарной неделей в понедельник. Глава партии Александр Корниенко предложил включить законопроект об олигархах вместе с налоговым в повестку сессионной недели, а также сократить сроки рассмотрения путем применения спецпроцедуры, согласно 119-й статьи Регламента, которая позволяет рассматривать законопроекты не по правкам, а по статьям. В ответ Разумков указал, что применить эту процедуру возможно только путем голосования в сессионном зале.

Таким образом, уже никто из топ-чиновников и членов «Слуги народа» не скрывает, что согласия не найти и отставка спикера – не за горами. Комментируя конфликт с Разумковым «Телеграфу», глава партии Корниенко заявил, что последние действия спикера сложно отнести к командным.

«Если политик себя перестает ассоциировать с программой, с которой он шел и, соответственно, с той командой, с которой он шел, то мне кажется, что с его стороны честным было бы говорить об этом публично. А еще честнее – предпринимать какие-то действия: покидать политическую силу, или должность, на которую тебя делегировали, кстати, те же соратники по политической силе, с которой ты шел», — прокомментировал нардеп.

По словам источников «Телеграфа» из фракции «Слуга народа», финальной точкой конфликта с Разумковым для президента действительно стало его противодействие законопроекту об олигархах, ведь это — инициатива конкретно Владимира Зеленского, которую спикер тормозит. Наши собеседники говорят, что у Разумкова и президента состоялось эмоциональное общение, после чего они перестали разговаривать. Кроме того, добавляет раздражения Офису президента еще и желание Разумкова строить самостоятельную политическую карьеру с прицелом на парламентские выборы.

Сбор голосов стартовал

По словам нардепов, сбором голосов за отставку спикера сейчас занимается глава фракции Давид Арахамия, а приемником должен стать вице-спикер Руслан Стефанчук. Оба ориентируются на главу ОП Андрея Ермака.

"Сейчас, по подсчетам, есть до 180 депутатов, готовых поддержать это решение. В основном, это «Слуга народа», а еще группы — «Доверие» и «За будущее», которое ориентируется на Игоря Коломойского. Но и с ними могут быть проблемы, часть депутатов просто могут не прийти на заседание в этот день. Тот же Кулинич, например (глава депгруппы «Доверие»,- ред)", — комментирует собеседник из депутатского корпуса.

По информации еще одного депутата, предложения поддержать отставку спикера поступали и другим фракциям.

«В ОП предлагали поддержать это решение, например, части «Голоса», которая теперь «Справедливость». Предлагали преференции в виде субвенций, но какое будет решение – посмотрим на голосовании», — рассказывают в кулуарах.

Читайте также: Категория Политика Политические маневры Разумкова злят Банковую, но с его отставкой есть одна большая проблема В ОП хотят назначить Стефанчука на место Разумкова, но с его отставкой есть проблемы.

В других фракциях ответили «Телеграфу», что вряд ли будут поддерживать отставку спикера, если ее вынесут на голосование.

«Он делает все, чтобы в парламенте придерживались Регламента, чтобы каждый нардеп имел возможность высказать свою точку зрения. В случае его замены, любая позиция, кроме позиции монобольшинства, будет заблокирована. Поэтому, скорее всего, мы не будет поддерживать его отставку. Тем более, что мы его и не выбирали», — прокомментировал «Телеграфу» нардеп от «ОПЗЖ» Юрий Павленко.

«Как только появятся подписные листы – будет тема для обсуждения, но все это только подчеркивает, насколько в "Слуге" не умеют ценить свои же кадры, ведь Разумков был первым в списке «СН» на выборах. Они умеют только использовать, потом вытереть ноги и пойти дальше. Разумков придерживается Регламента, соблюдает принципы парламентаризма, и возможно, как раз с этим и связаны все эти разговоры про отставку», — сказал нам замглавы фракции «Батькивщина» Сергей Соболев.

«К нему, как к спикеру ВРУ, который по закону и по регламенту представляет не "Слугу народа", а парламент, за эти два года больших претензий нет и он справлялся с ролью главы парламента. И он единственный из спикеров ВРУ дожал вопрос с сенсорной кнопкой, чтобы бороться с кнопкодавами. Поэтому, операционных причин менять главу ВРУ на данный момент нет, хотя мы и политические конкуренты», — поделился с «Телеграфом» мнением нардеп от «Голоса» Андрей Осадчук.

И в целом, по словам собеседников, часть «Голоса», которая ориентируется на главу фракции Ярослава Железняка, поддерживать отставку также не будет. То же самое заявили и в «Европейской солидарности».

Президент пока не включается

В «Слуге народа» признают, что необходимых 226 голосов за отставку спикера сейчас и правда нет.

«Собрали заместителей фракции, политсовет, осторожно опросили на предмет отставки и поняли, что нужного количества депутатов пока нет, потому отложили эту историю в долгий ящик. Все понимают, что Стефанчук будет «ломать» через колено Раду, а это мало кому нравится», — комментирует один из руководителей фракции на условиях анонимности.

Но это не мешает ОП ставить палки в колеса спикеру и дальше. Например, в Офисе решили, что следует назначить «смотрящего» за Разумковым в Аппарат Верховной рады.

«Предложили несколько кандидатур, но ОП лоббирует Вячеслава Штучного, который полностью их человек. Объясняют это тем, что хотят ускорить некоторые процессы, в том числе, бюрократические. Но все понимают: делается это для того, чтобы развалить работу Аппарата изнутри, а сейчас там исполняющим обязанности работает удобный для Разумкова Теплюк», — говорит источник.

Включился в борьбу и упомянутый вице-спикер Стефанчук, который, по словам собеседников в «СН», ищет нарушения регламента у Разумкова и отправляет соответствующие письма и.о. главы Аппарата ВРУ.

«У Зеленского дают Разумкову максимум месяц, но до конца октября они хотят решить вопрос с Димой, иначе это будет постоянное противодействие с ОП. Пока президент не форсировал этот вопрос, но как только начнет, голоса сразу найдутся. Но перед этим с ним планирует устроить встречу фракция», — резюмировал собеседник «Телеграфа» из фракции "Слуги народа".