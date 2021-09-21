Игра против Зеленского - на руку Разумкову, но есть опасность: светит ли спикеру Рады скорая отставка?

По мнению политического эксперта, Дмитрия Разумкова могут снять с его поста при определенных условиях

В понедельник, 20 сентября, Согласительный совет Верховной Рады включил в повестку дня этой пленарной недели законопроекты о деолигархизации и о наполнении бюджета, на которых настаивала фракция «Слуга народа». Спикер парламента Дмитрий Разумков, направивший законопроект о деолигархизации на проверку в Венецианскую комиссию, чем вызвал гнев Офиса президента, присутствовал на заседании онлайн – у него коронавируса. И выступал против включения данных законопроектов в повестку дня, подчеркивая, что они не готовы к рассмотрению. Он также заявил о слухах, что депутатам Верховной Рады за поддержку "некоторых отставок" во власти предлагали от 50 до 100 тысяч. И призвал антикоррупционные органы проверить это.

Дамоклов меч отставки завис, похоже, и над самим Разумковым. Ситуацию для «Телеграфа» проанализировал эксперт ОО «Бюро анализа политики» Виктор Бобыренко.

«Есть инсайд, что «слуги» хотят в этом году ради получения нужных голосов под свои законопроекты (та же деолигархизация), протащить изменения к бюджету-2021. Через субвенцию на социально-экономическое развитие, 2,5 млрд грн, раздать мажоритарщиками, а также группам «Доверие», «За будущее» и ряду межфракционных нардепов. Чтобы получить голоса, в том числе, за отставку Разумкова. Но на него полтора десятка человек во фракции «слуг» ориентируются. И не хотят голосовать. Им непонятен конфликт между спикером и Офисом президента», – говорит Виктор Бобыренко.

По его мнению, отставка Разумкова не выгодна и самому Зеленскому.

«Зачем ему терять около 15 голосов, которые не понятно, будут ли отдаваться «за» после отставки Разумкова? Будут ли поддерживать тот же бюджет-2022, изменения в Конституцию, еще что-то? Зеленскому был бы выгоднее этот конфликт, к примеру, перед выборами. Но не сейчас – накануне грозящего проблемами нового отопительного сезона, голосования за госбюджет… Но, похоже, что Зеленский готов жалить сам себя, сделать себе хуже, но доказать, что он хозяин. Это эмоции. А в политике важен холодный, где-то даже циничный, расчет», – подчеркивает аналитик.

Аналитик считает понятной позицию Разумкова, который нередко идет против президентских инициатив, опираясь на юридические нормы.

«Да, он «покусывает» Зеленского и Ко, но делает это аккуратно, аргументировано, без злости, – отмечает Виктор Бобыренко. – Его позиция понятна. Он показывает себя независимым политиком. Что он сам по себе. Что не намерен петь в едином порыве, как те же Арахамия и Корниенко, осанну Зеленскому. Показывает не просто независимость, а прагматичную независимость. А Зеленский, похоже, не может допустить такого. По его логике, раз ты в команде Зеленского, есть только мнение Зеленского. Хоть это мнение ему, как по мне, навязывают. В первую очередь глава ОП Андрей Ермак. Он наступил на уши президенту и топчется там. Фактически фавориты навязывают президенту свою волю. И формула такая: "как Зеленский скажет, так по-ермаковски и будет"».

Эксперт не исключает, что Разумкова снимут, если найдут ресурсы мотивировать мажоритарщиков.

«А мотивации могут провести, к примеру, в рамках грядущего отопительного сезона на внеочередном заседании. Будет актуальная тема – увеличение средств на субсидии. Добавят определенную часть, а прицепом – на инфраструктурные проекты, на субвенции в регионы, важные для мажоритарщиков. Таким образом стимулируя тех дать голоса», – поясняет Виктор Бобыренко.

По его мнению, Разумков, если его таки выдавят с поста спикера, даже при небольшом рейтинге, но при наличии медийной поддержки (а она у него имеется), будет осторожно критиковать Зеленского. И набирать баллы.

«Для разных целевых групп он уже сейчас может считаться «своим». Если, к примеру, Зеленский стал правее, то Разумков – нет. То есть, для части бывших избирателей Зеленского, которые в нем разочаровались, Разумков может выглядеть более предпочтительно, – отмечает аналитик. – И Разумков или сам, или совместно с тем же экс-премьером Гройсманом, с бывшими «регионалами», может сколотить новую политсилу, которая будет претендовать на прохождение в парламент в 2023 году. То есть, определенный электоральный капитал перевести в политический. Иметь пусть небольшую, но СВОЮ фракцию. И СВОЕ политическое будущее. Что вполне вероятно, учитывая, как надоели старые политики. У тех же Порошенко, Бойко, Тимошенко есть электоральное ядро в районе 10-15%. Но многие будут метаться в поисках нового, другого политика. И на этом может сыграть Разумков».

На фоне неоднократных слухов о его вероятной отставке, сам Разумков заявил, что процедура его снятие с должности не запущена.

О том, почему разгорается конфликт между Разумковым и Зеленским и к чему он может привести, «Телеграфу» рассказал политолог, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.