Разумков заявил, что депутатам предлагают 50-100 тысяч за голоса по отставкам — в дело могут вмешаться правоохранители

Спикер Рады призвал антикоррупционные органы разобраться в ситуации

Ходят слухи, что депутатам Верховной Рады за поддержку "некоторых отставок" во власти предлагали от 50 до 100 тысяч. Этот факт нуждается в проверке со стороны антикоррупционных органов.

Об этом на согласительном совете в понедельник, 20 сентября, заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.

По его словам, все чаще в СМИ появляется информация, что депутатам предлагали по "50-70-100 тысяч" (Разумков не уточнил валюту — ред.) за поддержку в голосовании по некоторым отставкам. Разумков отметил, что такие слухи негативно влияют на деятельность и имидж Верховной Рады и призвал антикоррупционные органы проверить эту информацию.

При этом спикер убежден, что " на фоне всего остального, что иногда происходит с нашими коллегами ", информация о взятках за голосование не добавляет нардепам баллов.

Напомним, что Дмитрий Разумков стал председателем Верховной Рады IХ созыва 29 августа 2019. Он получил наибольшую поддержку нардепов за время существования ВРУ — свои голоса за него отдали 382 народных депутата.

В последнее время, спикер парламента все чаще демонстрирует свою независимость от "слуг народа" и Владимира Зеленского, с которым он шел на выборы. В связи с этим заметно ухудшились отношения Разумкова с президентом Украины.

В Офисе президента уже неоднократно говорили о вероятности устранения Разумкова с должности спикера и замены его на вице-спикера Руслана Стефанчука, однако до сих пор даже не зарегистрировано соответствующего обращения и не начата процедура. Это связывают с тем, что Разумков имеет существенное влияние на нардепов и, что не маловажно, их поддержку.

Стоит отметить тот факт, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков является опытным политтехнологом, что также дает ему существенное преимущество.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Арахамия у Шустера публично намекнул Разумкову на скорую отставку.