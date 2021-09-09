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Ткаченко в шаге от отставки, к его увольнению прикладывают руку и Тищенко, и Ермак, - источник

Автор
Ю. Забелина
Дата публикации
Проверено Д. Ищенко
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Автор
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Александр Ткаченко Новость обновлена 09 сентября 2021, 19:27
Александр Ткаченко

У Ткаченко за плечами имиджевые скандалы и конфликты с приближенными Зеленского

В украинском политикуме последние недели активно обсуждают возможные отставки в Кабинете министров. Как подробно рассказывал "Телеграф", первым на выход из правительства планируют отправить министра обороны Андрея Тарана

Кроме того, в списке кандидатов "на вылет" и министр культуры Александр Ткаченко. По словам источников в "Слуге народа", кроме имиджевых скандалов, у министра также конфликт по линии нардепа Николая Тищенко и главы Офиса президента Андрея Ермака. 

"Тищенко со своим другом Комарницким (столичный застройщик Денис Комарницкий — ред.) положили глаз одно здание в Киеве исторического значения, Ткаченко уперся рогом и не хочет способствовать в этом вопросе",- комментирует источник. 

Другой нардеп также добавляет, что у министра иное видение на законопроект 5655, который касается реформирования сферы градостроительства, и решает, в частности, как раз вопросы о незаконных застройках и возможности их демонтажа. Сейчас этот законопроект готовится ко второму чтению с почти тремя тысячами правок. 

Главным лоббистом этого законопроекта, по информации издания, является нардеп Елена Шуляк, близкая к орбите влияния главы ОП Ермака. 

"Видение Шуляк и Ткаченко на этот вопрос, скажем так, конфликтует",- добавляет нардеп.

Как писал "Телеграф", кроме Тарана и Ткаченко могут уволить министра юстиции Дениса Малюську, министра социальной политики Марину Лазебную и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского.

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