Гра проти Зеленського — на руку Разумкову, але є небезпека: чи світить спікеру Ради швидка відставка?

На думку політичного експерта, Дмитра Разумкова можуть зняти з його поста за певних умов

У понеділок, 20 вересня, Погоджувальна рада Верховної Ради включила до порядку денного цього пленарного тижня законопроєкти про деолігархізацію та про наповнення бюджету, на яких наполягала фракція «Слуга народу». Спікер парламенту Дмитро Разумков, який направив законопроєкт про деолігархізацію на перевірку до Венеціанської комісії, чим викликав гнів Офісу президента, був присутній на засіданні онлайн — у нього коронавірус. І виступав проти включення даних законопроєктів до порядку денного, підкреслюючи, що вони не готові до розгляду. Він також заявив про чутки, що депутатам Верховної Ради за підтримку "деяких відставок" у владі пропонували від 50 до 100 тисяч. І закликав антикорупційні органи перевірити це.

Дамоклів меч відставки завис, схоже, і над самим Разумковим. Ситуацію для «Телеграфа» проаналізував експерт ГО «Бюро аналізу політики» Віктор Бобиренко.

«Є інсайд, що «слуги» хочуть в цьому році заради отримання потрібних голосів під свої законопроєкти (та ж деолігархізація), протягнути зміни до бюджету-2021. Через субвенцію на соціально-економічний розвиток, 2,5 млрд грн, роздати мажоритарникам, а також групам «Довіра», «За майбутнє» та ряду міжфракційних нардепів. Щоб отримати голоси, в тому числі за відставку Разумкова. Але на нього півтора десятка людей у фракції «слуг» орієнтуються. І не хочуть голосувати. Їм незрозумілий конфлікт між спікером та Офісом президента», — каже Віктор Бобиренко.

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На його думку, відставка Разумкова не вигідна й самому Зеленському.

«Навіщо йому втрачати близько 15 голосів, які не зрозуміло, чи будуть віддаватися «за» після відставки Разумкова? Чи будуть підтримувати той же бюджет-2022, зміни до Конституції, ще щось? Зеленському був би вигідніший цей конфлікт, наприклад, перед виборами. Але не зараз — напередодні можливих проблем нового опалювального сезону, голосування за держбюджет... Але, схоже, що Зеленський готовий жалити сам себе, зробити собі гірше, але довести, що він господар. Це емоції. А в політиці важливий холодний, десь навіть цинічний, розрахунок», — підкреслює аналітик.

Експерт вважає зрозумілою позицію Разумкова, який нерідко йде проти президентських ініціатив, спираючись на юридичні норми.

«Так, він «покусує» Зеленського і Ко, але робить це акуратно, аргументовано, без злості, — зазначає Віктор Бобиренко. — Його позиція зрозуміла. Він показує себе незалежним політиком. Що він сам по собі. Що не має наміру співати в єдиному пориві, як ті ж Арахамія і Корнієнко, осанну Зеленському. Показує не просто незалежність, а прагматичну незалежність. А Зеленський, схоже, не може допустити такого. За його логікою, якщо ти в команді Зеленського, є тільки думка Зеленського. Хоч цю думку йому, як на мене, нав’язують. В першу чергу глава ОП Андрій Єрмак. Він наступив на вуха президенту і тупцює там. Фактично лідери нав’язують президенту свою волю. І формула така: "як Зеленський скаже, так по-єрмаковському і буде"».

Експерт не виключає, що Разумкова знімуть, якщо знайдуть ресурси мотивувати мажоритарників.

«А мотивації можуть провести, наприклад, в рамках майбутнього опалювального сезону на позачерговому засіданні. Буде актуальна тема — збільшення коштів на субсидії. Додадуть певну частину, а причепом — на інфраструктурні проєкти, на субвенції в регіони, важливі для мажоритарників. Таким чином стимулюючи тих дати голоси», — пояснює Віктор Бобиренко.

На його думку, Разумков, якщо його все ж витіснять з поста спікера, навіть при невеликому рейтингу, але за наявності медійної підтримки (а вона у нього є), буде обережно критикувати Зеленського. І набирати бали.

«Для різних цільових груп він вже зараз може вважатися «своїм». Якщо, наприклад, Зеленський став правішим, то Разумков — ні. Тобто, для частини колишніх виборців Зеленського, які в ньому розчарувалися, Разумков може виглядати кращим варіантом, — зазначає аналітик. — І Разумков або сам, або разом з тим же експрем'єром Гройсманом може сколотити нову політсилу, яка претендуватиме на проходження в парламент у 2023 році. Тобто, певний електоральний капітал перевести в політичний. Мати нехай невелику, але СВОЮ фракцію. І СВОЄ політичне майбутнє. Що цілком імовірно, враховуючи, як набридли старі політики. У тих же Порошенка, Бойка, Тимошенко є електоральне ядро в районі 10-15%. Але багато хто буде кидатися в пошуках нового, іншого політика. І на цьому може зіграти Разумков».

На тлі неодноразових чуток про його ймовірну відставку, сам Разумков заявив, що процедура його усунення з посади не запущена.

Про те, чому розгорається конфлікт між Разумковим і Зеленським і до чого він може привести, «Телеграфу» розповів політолог, директор аналітичного центру «Третій сектор» Андрій Золотарьов.