Ткаченко за крок від відставки, до його звільнення прикладають руку і Тищенко, і Єрмак, — джерело

У Ткаченка за плечима іміджеві скандали і конфлікти з наближеними Зеленського

В українському політикумі останні тижні активно обговорюють можливі відставки в Кабінеті міністрів. Як докладно розповідав "Телеграф", першим на вихід з уряду планують відправити міністра оборони Андрія Тарана.

Крім того, в списку кандидатів "на виліт" і міністр культури Олександр Ткаченко. За словами джерел в "Слузі народу", крім іміджевих скандалів, у міністра також конфлікт по лінії нардепа Миколи Тищенка і глави Офісу президента Андрія Єрмака.

"Тищенко зі своїм другом Комарницьким (столичний забудовник Денис Комарницький — ред.) поклали око на одну будівлю в Києві історичного значення, Ткаченко уперся рогом і не хоче сприяти в цьому питанні", — коментує джерело.

Інший нардеп також додає, що у міністра інше бачення на законопроект 5655, який стосується реформування сфери містобудування, і вирішує, зокрема, як раз питання про незаконні забудови та можливості їх демонтажу. Зараз цей законопроект готується до другого читання з майже трьома тисячами правок.

Головним лобістом цього законопроекту, за інформацією видання, є нардеп Олена Шуляк, яка близька до орбіти впливу глави ОП Єрмака.

"Бачення Шуляк і Ткаченка на це питання, скажімо так, конфліктує", — додає нардеп.

Як писав "Телеграф", крім Тарана і Ткаченка можуть звільнити міністра юстиції Дениса Малюську, міністра соціальної політики Марину Лазебну і міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського.