Чистка Кабміну: "Слуги" визначилися, кого хочуть викинути з міністерських крісел — слово за Банковою

"Телеграф" з’ясував, хто з українських міністрів найближчим часом може позбутися своїх посад

Вже на наступному сесійному тижні Верховна Рада України може звільнити відразу кількох міністрів. Причому за словами декількох джерел "Телеграфа", першим на вихід відправиться міністр оборони Андрій Таран. Саме до нього найбільше претензій як серед парламентаріїв, так і у Офісу президента. Можливі перестановки в Кабміні стали однією з найбільш обговорюваних тем українського політикуму і саме їй ми присвятимо черговий матеріал.

Старт активним роздумам щодо майбутніх перестановок в уряді фактично дав президент Володимир Зеленський в одному з недавніх інтерв’ю. Гарант не озвучив жодних конкретних прізвищ, але дав зрозуміти — зміни точно будуть. Відставки анонсував і спікер парламенту Дмитро Разумков. Багато що в цьому контексті, як раніше говорили депутати, залежало від поїздки президента в США.

Вже у бесідах з "Телеграфом" кілька депутатів фракції "Слуга народу" на умовах анонімності розповіли, що одним з основних кандидатів на вихід є міністр оборони Андрій Таран.

Міністр оборони України Андрій Таран

"Він взагалі не звітує перед парламентом, не приходить на оборонний комітет. Інвентаризацію армії не робить. І головне: не може привести армію до стандартів НАТО. У нього радянське уявлення про це. Ми запитуємо: "як ви бачите реформування армії, як хочете розбиратися з чергами на житло військовослужбовців?" Але він рік не може уявити свою стратегію", — так коментує джерело у фракції головні претензії до Тарана.

Однак, за словами депутата, вибір кандидатури здійснює особисто президент і нардепам ще не представили список претендентів на пост міністра оборони.

Серед номінантів "на виліт" також міністри соціальної політики Марина Лазебна і, як раніше писало наше видання, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна

До Лазебної, кажуть нардепи, є претензії щодо співпраці з парламентом і питання щодо виплати пенсій. Уруським, за словами депутатів, давно незадоволені в Офісі президента. Також в список кандидатів на відставку знову повернувся міністр культури Олександр Ткаченко.

"Їм теж незадоволені в ОП. Є й іміджеві питання, і фінансові, і його зв’язок з Ігорем Коломойським. Але він точно не в першій трійці кандидатів на відставку", — коментує "Телеграфу" джерело у фракції.

Як розповів нашому виданню глава фракції Давид Арахамія, список кандидатів на відставку представлять публічно вже скоро, Кабмін точно залишать 3-4 чинних міністри.

"Ми зараз колегіально готуємо шорт-лист з Офісом президента, в процес також включений і прем’єр-міністр. Потім рішення буде приймати фракція", — сказав Арахамія.

За інформацією "Телеграфа", в середу, 8 вересня, мало відбутися засідання фракції в стінах парламенту, на якому якраз і повинні були обговорювати кадрові питання. Але пізніше засідання скасували, оскільки не визначилися фінальні претенденти на вакантні посади.

"Але в нашій фракції всі швидко змінюється. Можливо, вже вранці знову призначать засідання, тому що з фракцією точно планують обговорити кандидатури міністрів, але пропонувати свої кандидатури точно не дадуть", — резюмував співрозмовник в партії "Слуга народу".