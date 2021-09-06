"Слуги" составили рейтинг украинских министров: "аутсайдеров" могут уволить уже в сентябре
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Основным кандидатом на отставку является министр обороны Таран.
В парламент Украины вопрос о смене состава Кабинета министров может поступить уже в конце сентября.
Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время брифинга в понедельник, 6 сентября, передает Интерфакс-Украина.
"По времени — это где-то в конце сентября, последняя декада", — сказал он.
По словам Арахамии, этим летом "Слуги народа" составили рейтинг министров, однако озвучивать имена "лидеров и аутсайдеров" он не стал, сославшись на то, что министров, под которыми зашаталось кресло, могут перестать слушаться в их ведомствах. А это, считает он, чревато остановкой работы этого министерства на две или три недели.
Глава "СН" выразил убеждение, что подобные преждевременные заявления могут помешать управлению государством.
Вместе с тем нардеп Алексей Устенко перед началом съезда фракции рассказал "Телеграфу", что основным кандидатом на отставку является министр обороны Андрей Таран.
Кроме того, у "слуг" есть претензии к главам Минюста и Минсоцполитики Денису Малюське и Марине Лазебной.
В то же время нардеп Николай Тищенко заявил, что вопрос назначения Ирины Верещук на пост главы Минобороны не рассматривается.
Как ранее писал "Телеграф", кроме вышеназванных министров в Раде обсуждают отставки вице-премьера Олега Уруского и министра развития общин Алексея Чернышова.
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