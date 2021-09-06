Часть министров хотят уволить уже в сентябре: кому пора собирать вещи

Новый политический сезон в Украине еще не начался, но и президент, и глава Верховной Рады, и народные депутаты уже анонсируют осенние отставки в правительстве. О том, кто попадет под "кадровый нож" — узнавал "Телеграф".

В одном из недавних интервью президент Владимир Зеленский прямо заявил о подготовке кадровых изменений в Кабинете министров: "Есть некоторые менеджеры в нашем государстве, которым нужно очень долго готовиться. У нас нет на это времени".

Он подчеркнул, что некоторые министры "начинают много говорить, когда им нечего показать". При этом, глава государства автоматически вывел из-под "удара" двоих министров — главу Мининфраструктуры Александра Кубракова и руководителя Минздрава Виктора Ляшко, назначенных на свои должности не так давно. Президент назвал их эффективными менеджерами, которых уже сейчас можно оценивать по результатам их работы.

Чуть позже об отставках заговорил и спикер парламента Дмитрий Разумков. По его словам, этот вопрос может быть рассмотрен уже на первой пленарной неделе Верховной Рады, которая начнется 7 сентября. Однако, уточнил Разумков, пока никаких заявлений и представлений от премьер-министра в парламент не поступало.

Кого из министров могут уволить?

Подготовкой грядущих отставок в Офисе президента занялись еще летом. В частности, после того как уволили с должности министра внутренних дел Арсена Авакова, в Раде не под запись говорили об увольнении министров юстиции Дениса Малюськи, а также, министра культуры Александра Ткаченко. И даже говорили о возможной замене премьер-министра Дениса Шмыгаля на новоназначенного вице-премьера Алексея Любченко. Впрочем, как говорят источники "Телеграфа" во фракции "Слуга народа", от этой идеи пока отказались.

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Хотя под угрозой по-прежнему остается министр юстиции Малюська.

"Всеми этими отставками и назначениями занимается либо глава Офиса президента Андрей Ермак либо его заместители. Например, юстицию в ОП курирует Андрей Смирнов, он же и лоббирует увольнение Малюськи. Смирнов говорит, что работа этого министра его не устраивает, что он фрик, что он занимается на своей работе непонятно чем. Но новых кандидатов на эту должность пока нет",- комментирует один из нардепов от "Слуги народа" на условиях анонимности.

Еще несколько собеседников в партии "Слуга народа" и фракции "Батькивщина" рассказали изданию, что также обсуждается отставка министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марины Лазебной, вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского и министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова. Последнему прочили место главы Киевской городской государственной администрации, однако сам он это назначение опроверг.

Часть из министров попросят на выход

Но, по словам собеседников в партии, окончательный список министров на выход будет обсуждаться уже после возвращения президента из Америки.

Кроме того, обсудить кадровые вопросы планируют и на внеочередном заседании фракции "Слуги народа" в понедельник, где также будут выдвигать кандидатов на промежуточные выборы в Верховную Раду 31 октября.

"Обычно заседания фракций назначают внезапно и сообщают об этом депутатам за день-два, — рассказывает изданию не под запись нардеп из "Слуги народа". — Как правило, с нами никакие кандидатуры не обговаривают, а только предоставляют список. Для того, чтобы мы могли предлагать кандидатуры тех же министров, нам говорят, мол идите на выборы и выигрывайте их, а потом уже предлагайте кого-то. А пока вы пришли на имени Владимира Александровича, то просто соглашайтесь с тем, что предлагает Офис президента. Причем, все заявления на увольнения у министров лежат уже заранее. Чтобы как только им понадобиться кого то заменить, то это можно было сделать быстро. Так, например, было с Криклием (экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий — ред). Ему прямо сказали, что ты, конечно, справлялся, но нам просто нужно что-то изменить. Таких формулировок обычно хватает"- говорит нардеп.

По словам еще одного депутата, другие кадровые ротации пока поставлены на паузу. В частности, речь идет о возможной отставке спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, которая, по информации издания, упирается в нехватку голосов в парламенте, и увольнении генпрокурора Ирины Венедиктовой.

"Ее отставку раскачивает, в том числе, группа Игоря Коломойского — это хорошо видно и по их телеграмм каналу "Темный рыцарь", после того, как она занялась окружением ИВК",- комментирует один из депутатов-"слуг".

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В парламенте прогнозируют, что вопрос отставок поднимется уже в первые сессионные недели Верховной Рады осенью.

"Претензии на сейчас могут быть к каждому министру у каждого парламентского комитета. Я считаю, что точно должны иметь иммунитет министр цифровой трансформации Михаил Федоров, также министр общин и территорий Алексей Чернышов, который запустил реформу ГАСК и децентрализацию, и министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, который занимается земельной реформой. А по остальным министрам есть претензии, но мы будем проводить анализ уже в начале политического сезона и первые кадровые изменения возможны уже до конца сентября", — прокомментировал "Телеграфу" нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

Как сообщал "Телеграф", осенью украинцев ждет повышение тарифов на коммунальные услуги, что ударит по позициям властей. И кадровые отставки — один из способов снизить мощность этого удара.