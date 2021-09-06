"Слуги" склали рейтинг українських міністрів: "аутсайдерів" можуть звільнити вже у вересні

Основним кандидатом на відставку є міністр оборони Таран.

До парламенту України питання про зміну складу Кабінету міністрів може надійти вже в кінці вересня.

Про це розповів глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час брифінгу в понеділок, 6 вересня, передає Інтерфакс-Україна.

"За часом — це десь в кінці вересня, остання декада", — сказав він.

За словами Арахамії, цього літа "Слуги народу" склали рейтинг міністрів, однак озвучувати імена "лідерів і аутсайдерів" він не став, пославшись на те, що міністрів, під якими захиталося крісло, можуть перестати слухатися в їхніх відомствах. А це, вважає він, загрожує зупинкою роботи цього міністерства на два або три тижні.

Глава "СН" висловив переконання, що подібні передчасні заяви можуть перешкодити управлінню державою.

Разом з тим нардеп Олексій Устенко перед початком з’їзду фракції розповів "Телеграфу", що основним кандидатом на відставку є міністр оборони Андрій Таран.

Крім того, у "слуг" є претензії до голів Мін’юсту і Мінсоцполітики Денису Малюськи та Марини Лазебної.

Водночас нардеп Микола Тищенко заявив, що питання призначення Ірини Верещук на пост глави Міноборони не розглядається.

Як раніше писав "Телеграф", крім вищеназваних міністрів в Раді обговорюють відставки віцепрем'єра Олега Уруського і міністра розвитку громад Олексія Чернишова.