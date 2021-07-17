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Сразу несколько министров "выкинут" из Кабмина: источники назвали фамилии и сроки

Сразу несколько министров "выкинут" из Кабмина: источники назвали фамилии и сроки
Обновлено 09:04 Сегодня Телеграф

На отставке министра внутренних дел во власти останавливаться не собираются и уже осенью хотят заменить ещё ряд министров, и, возможно, премьер-министра Украины.

Об этом изданию сообщило несколько источников в руководстве партии «Слуга народа». О том, кто может попасть в немилость - дальше в материале «Телеграф».

В четверг Верховная Рада сделала, казалось бы, невозможное и отправила в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, который пробыл на своей должности более семи лет. Как ранее писал «Телеграф», отставка произошла после личного разговора с президентом Владимиром Зеленским. После голосования источники в окружении уже экс-министра говорили, что решение об отставке Аваков принял сам.

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«Во власти планировали на осень «снести» весь Кабмин, и в этот раз уволить уже и самого Авакова. Поэтому он решил уйти сам, немного поломав им планы, тем более, что в Слуге нашли оптимального для всех кандидата. Но это должно было произойти осенью, по нашим данным», - комментирует собеседник «Телеграфа». 

Но если не отставка Авакова, то отставка ряда других министров осенью все таки планируется. 

«На этой сессии мы уже точно не успеем, а осенью будем смотреть, как будет  складываться политическая ситуация»,- прокомментировал «Телеграфу» глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

По словам сразу нескольких собеседников в этой политсиле, осенью будет рассматриваться вопрос отставок министра культуры Александра Ткаченко, министра юстиции Дениса Малюськи и министра обороны Андрея Тарана. У последнего, как говорят источники, на протяжении длительного периода времени конфликт с главой Генштаба Русланом Хомчаком. «Они давно даже не разговаривают друг с другом и президенту это уже надоело»,- комментирует собеседник в окружении Зеленского. И добавляет, что нардеп Ирина Верещук, которая недавно заявила, что не против возглавить это министерство, лишь один из возможных претендентов.

Денис Малюська

Вопрос отставки Малюськи, как ранее писал «Телеграф», должны были поднять ещё на заседании президентской фракции, на которой обсуждали смену Авакова. Но позже решили отложить этот вопрос.

Сам Малюська, комментируя вопрос своей отставки сказал, что «в долговременной перспективе - все министры в отставке».

Называют временным министром и сменщика Авакова Дениса Монастырского. Как подтверждают «Телеграфу» и собеседники в Офисе президента, отставки министров осенью действительно будут. Причём, сейчас рассматривается не только замена отдельных министров, но и всего Кабмина во главе с Денисом Шмыгалем.

Несмотря на то, что лояльный и не амбициозный министр сейчас устраивает ОП, его потенциальными сменщиком может стать Алексей Любченко - нынешний первый вице-премьер министр и министр экономики. Причина проста - он более выгоден ОП и лично Андрею Ермаку, который все чаще занимается поиском кадров для президента. 

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Юлия Забелина
Автор: Юлия Забелина
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Кабинет Министров, Александр Ткаченко, Андрей Таран, Андрей Ермак, Денис Шмыгаль, Офис Президента, Денис Малюська, отставки.
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