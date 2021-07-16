Рада назначила Монастырского на место Авакова

В пятницу, 16 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за назначение главы правоохранительного комитета ВР Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел.

Решение приняли 271 голосом депутатов.

В то же время, еще 44 воздержались, а 32 не голосовали. Ни один не выступил против.

Как известно, 13 июля после семи лет на посту главы МВД Украины Арсен Аваков подал в отставку, и 15 июля его отставку поддержали.

Монастырского как его возможную замену представил фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский, и комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности уже поддержал его кандидатуру.

Как сообщал "Телеграф", Монастырский ранее уже успел отличиться, похвалив диссертацию депутата ОПЗЖ Ильи Кивы.