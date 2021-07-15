В Раду поступило представление о назначении Монастырского главой МВД

В Верховую Раду в четверг, 15 июля, поступило представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал нардеп от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

Он также опубликовал фото соответствующего представления, согласно которому кандидатура Монастырского вносится по предложению фракции "Слуга народа", которая имеет права коалиции депутатских фракций (обладая монобольшинством в парламенте).

Как сообщалось, 15 июля, Верховная Рада проголосовала за отставку Арсена Авакова с поста министра внутренних дел. После голосования за решение касательно отставки Авакова депутаты аплодировали.



Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно проанализировала для "Телеграфа" кто выиграл в данной ситуации и чего дальше ждать от Авакова.