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С отставкой Авакова Банковая получает полноту власти: зачем ей нужна такая монополия?
С отставкой Авакова Банковая получает полноту власти: зачем ей нужна такая монополия?

С отставкой Авакова Банковая получает полноту власти: зачем ей нужна такая монополия?

С отставкой Авакова Банковая получает полноту власти: зачем ей нужна такая монополия?
Обновлено 13:18 Сегодня Телеграф

В четверг, 15 июля, Верховная Рада проголосовала за отставку Арсена Авакова с поста главы МВД. Ее поддержал 291 депутат. "Телеграф" рассказывал, как именно распределились голоса. После голосования за решение касательно отставки Авакова депутаты аплодировали.

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно проанализировала для "Телеграфа" кто выиграл в данной ситуации и чего дальше ждать от Авакова.

Эксперт считает, что ситуация с отставкой Авакова не одноуровневая, с интересами кого-то одного, а многоуровневая.

"Давно говорилось, что Офис президента хочет поменять министра внутренних дел. Что есть некая конкуренция между главой ОП Андреем Ермаком и главой МВД Арсеном Аваковым. Ходили слухи, что осенью ради того, чтобы "уйти" Авакова, могут поменять всё правительство. В итоге Аваков сам написал заявление. И стало понятно, что отставка пройдет через ВР", – отмечает аналитик.

По ее мнению, и теперь уже экс-министр, и Офис президента считают, что правильно поступили. И что именно они – в выигрыше.

"Стороны избежали явного конфликта, когда отставка инициировалась бы властью. Это дает возможность далее сотрудничать в смежных сферах. Уже, к примеру, появились месседжи о том, что Аваков мог бы принять участие в выборах мэра Харькова, намеченных на осень. Возможно, это одна из опций, которые обсуждаются. При этом представители разных политсил, эксперты разных взглядов прогнозируют осенью обострение, волнения по разным поводам (тарифы, налоги, переговоры по Донбассу). А это всегда – вызов для МВД, которое должно обеспечивать порядок. Но теперь уже вопросы будут не к Авакову, а к его преемнику", – подчеркивает Олеся Яхно.

Политический аналитик Олеся Яхно

Она также напоминает, что происходят определенные внешние изменения.

"Новая американская администрация – Байдена – более внимательна к внутренним процессам в Украине. К борьбе с коррупцией, к проведению реформ. Недавно приехал спецпредставитель США – Кент. И Аваков с ним встречался. Возможно, это как-то повлияло на его решение написать заявление. В любом случае Аваков сейчас думает, что выиграл именно он, – отмечает аналитик. – А в Офисе президента считают, что выиграли они, так как усилились, получили полную монополию на власть. Нет больше сильных независимых фигур, как Аваков. А он был таким и при Порошенко, и при Зеленском. Ближайшие месяцы покажут, какая из сторон получила больше плюсов".

Для страны же – уходит некая эпоха, считает Олеся Яхно. И напоминает, что Аваков был министром внутренних дел с 2014 года, пережил ряд правительств.

"Остается ряд важных вопросов, на которые, как мне кажется, у власти нет ответа. Зачем ей нужна такая монополизация? Под что делаются такие кадровые изменения? Как это в позитивном смысле отразиться на Украине? Без ответа на них такое укрепление власти выглядит как желание эту самую власть сохранить-приумножить, но не как намерение улучшить жить в стране".

Напомним, заявление на увольнение Аваков написал 13 июля 2021 года. К своему заявлению он приписал "Честь имею". Этот шаг стал неожиданностью для общества и поводом для шуток. Например, экс глава Офиса президента Украины Андрей Богдан протроллил бывших соратников.

Президент Украины Владимир Зеленский уже предложил своего человека на пост главы МВД.

Эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев высказал "Телеграфу" мнение, что убирая Авакова, команда президента продолжает зачистку групп влияния ради единоличного управления.

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Максим Иванов
Автор: Максим Иванов Заместитель главного редактора
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МВД, Арсен Аваков, Владимир Зеленский, Офис Президента.
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