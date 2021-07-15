Отставку Авакова в Раде встретили аплодисментами (эксклюзивное видео)

После голосования за решение про отставку Министра внутренних дел Арсена Авакова депутаты аплодировали. Таким образом они хотели поблагодарить Авакова за его работу.

Решение Верховная Рада приняла на заседании 15 июля. "За" принятие отставки проголосовали 291 депутат.

Сам экс глава МВД Арсен Аваков на заседании не присутствовал.

Напомним, заявление на увольнение Аваков написал 13 июля 2021 года. К своему заявлению он приписал "Честь имею".

Аваков пробыл в должности почти 7 лет. Пока вопрос, кто его заменит остается открытым.

Ранее "Телеграф" писал, что таким образом команда президента Владимир Зеленского продолжает зачистку групп влияния ради единоличного управления.

Видео: Ян Доброносов, "Телеграф"