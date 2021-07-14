Просьба президента: кто и что стоит за отставкой Арсена Авакова

После многолетних разговоров и слухов, министр внутренних дел Арсен Аваков, пробыв в должности почти семь лет, подал в отставку. Президент Владимир Зеленский уже нашёл ему замену - народного депутата из фракции "Слуга народа" Дениса Монастырского. Теперь - слово за парламентом, но, как сообщают источники в президентской фракции, голоса за отставку и назначение есть, даже если вопрос не поддержат другие фракции и группы.

Ещё днём во вторник собеседники во фракции "Слуги народа" сообщили "Телеграфу", что на вечер планируется заседание фракции, на котором рассмотрят кадровые вопросы. Позже уточнили, что дело касается двух министров - юстиции и внутренних дел.

"И к одному и ко второму есть претензии, хотим обсудить и делать кадровые выводы", - говорили во фракции.

К вечеру главной темой дня оказалась отставка министра внутренних дел, так как Арсен Аваков соответсвующее заявление разместил на сайте МВД.

"Согласно части первой статьи 18 Закона Украины "Про кабинет министров Украины" подал заявление про отставку с должности министра внутренних дел. Благодарю команду МВД за годы совместной службы" - написал министр.

Источники "Телеграф" сразу же после заявления сообщили, что есть несколько претендентов на пост министра вместо Авакова, которых предлагает президент и фракция: нардеп и глава подкомитета по вопросам криминального законодательства и противодействию преступности, сбушник Андрей Наумов, секретарь СНБО Андрей Данилов и креатура президента нардеп и глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. В прошлом также был помощником экс депутата и заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.

На вечернем заседании фракции в зале кинотеатра парламента, куда пришли и президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак был презентован, по итогу, только один кандидат.

"Даже не было никакого обсуждения. Президент просто сказал, что его кандидатура это Денис Монастырский. Зал встретил аплодисментами, против никто не выступал, потому что это решение президента", - пересказывает "Телеграфу" участник заседания на условиях анонимности.

После фракции к журналистам вышел и сам Монастырский, который сказал, что для него это большая жертва.

"Я принял самое сложное решение в своей жизни: ответить да на предложение президента возглавить МВД. Я понимаю, на какую жертву я иду и как человек, и как политик, но я сделал этот выбор и буду претендовать на эту должность. С президентом о назначении был разговор утром (во вторник)", - прокомментировал он на брифинге.

По его словам, комитет по правоохранительной деятельности рассмотрит заявление об отставке министра в среду, в четверг парламент проголосует отставку Авакова и в пятницу Верховная Рада рассмотрит вопрос назначения нового министра внутренних дел.

По словам его коллеги, первого заместителя правоохранительного комитета Андрея Осадчука, Монастырский хорошо знает правоохранительную систему.

"Я не уверен, что у него достаточно управленческого опыта, чтобы эффективно возглавить такое большое министерство, но он точно умеет слушать и слышать, академически разбирается в криминальном праве и судоустройстве", - сказал депутат "Телеграфу".

По словам собеседников, большая часть фракции "Слуга народа" поддерживает отставку. Решение поддержит и фракция "Голоса", поэтому вопрос назначения считают почти решённым, несмотря на то, что часть фракций не будет поддерживать отставку Авакова.

Например, "Батькивщина", так как у Юлии Тимошенко хорошие отношения с Аваковым и фракция "Европейской солидарности".

"Несмотря на конфликты между Порошенко и Аваковым во времена президентства первого, сейчас они наладили отношения, так как старый Аваков надёжней новых кадров Зеленского, настроенных против ПП, Аваков уже не раз прикрывал Порошенко", - отмечает источник, близкий к партии.

О том, что Авакова хотят отправить в отставку, многие СМИ пишут не меньше года. Были такие разговоры ещё при президенте Порошенко. К нему было много претензий: его обвиняли и в срыве реформы полиции, и в пиаре вокруг расследования убийства журналиста Павла Шеремета, и печально известную историю в Кагарлыке, убийство пятилетнего Кирилла Тлявова полицейскими в Переяславе, и усиление политического влияния. Однако решиться на этот шаг лично Зеленский долгое время не мог, даже учитывая несколько ротаций Кабмина и ряда министров. В неофициальных разговорах, как говорили люди, приближённые к президенту, Зеленский говорил, что при первой же возможности, попросив Авакова, тот уйдёт с должности.

"Они договорились, что если Зеленский попросит его уйти в отставку, то он сразу же кладёт это заявление на стол. Финальной точкой в разговоре с Аваковым Зеленский всегда называл дело Шеремета. Если продвижения не будет, то министр уходит без разговоров", - комментировал "Телеграфу" собеседник в окружении президента.

На своей недавней пресс-конференции президент косвенно дал сигнал об этом, показав, что по телефону переписывается с одной из подозреваемых по этому делу Яной Дугарь. Также Дугарь приходила в Офис президента на встречу с Ермаком. Последнего как раз и называют одним из бенефициаров ухода Авакова, так как за последнее время у них очень испортились отношения и Аваков перестал с ним общаться. Добавила раздражения и акция под стенами ОП в поддержку Стерненко, на которой, по мнению некоторых чиновников в Офисе, Аваков и его подчинённые не проявили необходимой жесткой реакции по отношению к активистам. Сыграли роль и санкции СНБО в отношении близкого к Авакову бизнесмена Павла Фукса.

По словам высокопоставленного собеседника "Телеграфа", накануне вторника, перед общением с Монастырским, произошёл личный разговор Зеленского и Авакова, на котором первый предложил министру написать заявление об отставке и тот согласился.

"Аваков тот человек, на которого нельзя надавить, это было видно за эти годы, так что он не будет делать то, чего не хочет. Заявление он написал сам, никто не давил", - говорит человек из окружения Авакова.

Свою роль в том, что это произошло сейчас, сыграла и скорая поездка Зеленского в Штаты и грядущая годовщина убийства Павла Шеремета, убийцы которого так и не найдены. А также и то, что нашли сговорчивого и лояльного, в том числе, к главе Офиса президента человека. Хотя и называть его уже чужим Авакову, собеседники "Телеграфа" не советуют, называя его "наполовину человеком министра", намекая на то, что своё влияние на министерство, Аваков сохранит. По крайней мере, пока.