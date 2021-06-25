К осени может вывести "улицу": стало известно о "козырях" Авакова, мешающих Зеленскому отправить его в отставку

В окружении президента Владимира Зеленского хотят отставки министра МВД Арсена Авакова, но учитывая масштабы его влияния и вероятность, того, что "к осени он может вывести "улицу" под окна Офиса президента", не решаются озвучить это желание в открытую.

Об этом говорится в материале "Телеграфа".

"У Авакова есть много рычагов давления на президента, и один из них – это улица. Долгое время он себя позиционировал как главного коммуникатора с ней. Он это показал на протестах под ОП, когда выходили за освобождение Сергея Стерненко. Аваков продемонстрировал, что может произойти, если он и его бойцы не будут вмешиваться. Это же он может устроить и осенью, организовав какие-то новые протесты", – комментирует собеседник "Телеграфа".

Кроме того, в ОП недовольны как влиянием Авакова на политические процессы, так и на медиа, учитывая, что глава МВД имеет свои интересы даже в некоторых украинских телеканалах.

Помимо этого, Авакова также поддерживают в парламенте, в том числе, в президентской фракции "Слуга народа", а также в партии "Европейская солидарность". Несмотря на прошлые конфликты с Петром Порошенко, сейчас они все равно общаются. Та же ситуация и с партией "Батькивщина": Аваков продолжает поддерживать отношения с Юлией Тимошенко.

Не стоит забывать и про часть группы "За будущее", которая ориентируется на Игоря Коломойского и тоже поддерживает Авакова.

Подробнее о том, насколько реальна отставка министра МВД Арсена Авакова, читайте в материале "Телеграфа": У Зеленского хотят отставки Авакова, но не знают, как это сделать: сценарии и риски.