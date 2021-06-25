Отставка Авакова: есть три сценария, позволяющие убрать влиятельного министра

У президента Украины Владимира Зеленского и его команды есть по сути лишь три варианта, которые позволят лишить Арсена Авакова портфеля министра внутренних дел.

Об этом говорится в материале "Телеграфа".

Первый – это отправить осенью в отставку весь Кабинет министров, хотя сейчас это не самый желательный сценарий, так как достаточно сговорчивый премьер Денис Шмыгаль устраивает Офис президента. Однако, как рассказали собеседники издания, такой вариант проговаривается.

Второй вариант – это, объявив об излишней токсичности Авакова, таки отправить в отставку его одного, но тогда возникает вопрос, готов ли министр мирно покинуть свой пост? Большинство опрошенных собеседников сходится во мнении, что нет.

И третий вариант – не предпринимать ничего, прикрываясь тем, что снова нет кандидатов на замену. Но в таком случае придется снова договариваться с Аваковым, фактически идя ему на уступки, чего Зеленский уже не хочет, учитывая его публичную игру с подозреваемыми в деле Шеремета.

Также в контексте третьего варианта Не стоит забывать и о недавнем "привете" в виде санкций СНБО в адрес не чужого Авакову бизнесмена Павла Фукса, с которым у него ряд бизнес-интересов в Харькове.

"Но ни один министр не может вечно занимать свой пост. Рано или поздно Аваков уйдет, причем, он может сделать это и сам, но получив определенные договоренности от Зеленского", –добавил в беседе с "Телеграфом" один из депутатов "Слуги народа".

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": "У Зеленского хотят отставки Авакова, но не знают, как это сделать: сценарии и риски".