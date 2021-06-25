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Отставка Авакова во многом зависит от "дела Шеремета", говорят в Зе-команде

Отставка Авакова во многом зависит от "дела Шеремета", говорят в Зе-команде
10:59 Сегодня Телеграф

Дело убитого журналиста Павла Шеремета является одной из причин, к которой апеллируют, говоря об отставке Арсена Авакова с должности министра внутренних дел Украины.

Об этом говорится в материале "Телеграфа".

После года под стражей, Шевченковский райсуд все-таки сменил меру пресечения одному из подозреваемых в деле Шеремета – ветерану АТО Андрею Антоненко, и заменил ее на круглосуточный домашний арест.

Этот шаг, как и то, что президент Украины Владимир Зеленский на своей пресс-конференции заявил о переписке с еще одной подозреваемой, Яной Дугарь, репутационно ударил по Авакову, учитывая, с какой уверенностью именно этих людей в МВД называли главными виновниками убийства.

На той же пресс-конференции президент заявил: если будет доказано, что дело Шеремета сфабриковано, то Зеленский "будет серьезно говорить с Аваковым по поводу того, сможет ли он дальше оставаться министром".

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В непубличных разговорах в Зе-команде также акцентируют на том, что именно это дело – одно из самых важных рычагов в вопросе отставки министра внутренних дел.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": "У Зеленского хотят отставки Авакова, но не знают, как это сделать: сценарии и риски".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 208

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МВД, Отставка, Арсен Аваков, Дело Шеремета.
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