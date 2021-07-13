Отставка Авакова с поста главы МВД: что известно к этой минуте

Во вторник, 13 июля, украинское информационное пространство всколыхнула новость о вероятной отставке Арсена Авакова с поста министра внутренних дел. К этой минуте ряд источников сообщают, что уход главного долгожителя Кабмина - решенный вопрос.

"Телеграф" был одним из первых, кто намекнул на "шатающийся стул" под главой МВД. Так, источник во фракции "Слуга народа" рассказал нашему журналисту, что на заседании политсилы во вторник могут обсудить работу министра внутренних дел.

Тем временем издание НВ со ссылкой на собственные источники сообщило, что сменщиком Авакова может стать действующий секретарь СНБО Алексей Данилов. А по информации других СМИ, глава МВД уже подписал заявление об уходе с поста.

Косвенным подтверждением неминуемости того, что Аваков действительно может уйти, можно считать размещение информации в Telegram государственного телеканала "Дом", близкого к Офису президента.

Там отмечается, что уже 15 июля Верховная Рада рассмотрит вопрос отставки Арсена Авакова.

Примечательно, что некоторые СМИ уже нашли конспирологию в истории с главой МВД. Так, телеграм-канал "Политика Страны" обратил внимание на тот факт, что заместитель госсекретаря США Джордж Кент временно возглавил посольство Штатов в Украине. И это назначение как раз совпало с началом шумихи вокруг Авакова.