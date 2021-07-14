Богдан жёстко потроллил Зе-команду в связи с увольнением Авакова

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан пошутил на тему увольнения Арсена Авакова с поста главы Министерства внутренних дел.

На свой странице в Facebook он предположил, что именно значит фраза "Честь имею", которую Аваков написал на заявлении об отставке.

Шутка, как говорят "зашла". За первые полчаса после публикации пост набрал практически 800 лайков.

Ранее "Телеграф" сообщал что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку. В своем посте в соцсетях он поблагодарил команду Министерства за совместную работу.