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Аваков опубликовал в соцсетях свое первое фото после подписания заявления об отставке

Аваков опубликовал в соцсетях свое первое фото после подписания заявления об отставке
Обновлено 20:03 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Подавший в отставку глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков обнародовал первое фото после своего заявления. 

"Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему!", - написал он в Фейсбук,  прикрепив к посту фото, на котором он улыбается и держит палец вверх. 

Аваков не указал причины, по которой он уходит с поста главы МВД, однако источники "Телеграфа" ранее сообщали, что у него был конфликт с Офисом президента

Во вторник, 13 июля, президент Владимир Зеленский присутствует на заседании фракции "Слуга народа", на котором будут подняты вопросы отставки Авакова. Кроме того, в СМИ сообщают, что кресла могут лишиться также министр юстиции Денис Малюська и глава Минобороны Андрей Таран. 

Источники "Телеграфа" сообщили, что на замену Авакова есть четыре кандидатуры, в числе которых и секретарь СНБО Алексей Данилов. Впрочем в "Слуге народа" наиболее вероятным преемником называют Александра Бакумова

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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МВД, Арсен Аваков.
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