Аваков опубликовал в соцсетях свое первое фото после подписания заявления об отставке

Подавший в отставку глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков обнародовал первое фото после своего заявления.

"Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему!", - написал он в Фейсбук, прикрепив к посту фото, на котором он улыбается и держит палец вверх.

Аваков не указал причины, по которой он уходит с поста главы МВД, однако источники "Телеграфа" ранее сообщали, что у него был конфликт с Офисом президента.

Во вторник, 13 июля, президент Владимир Зеленский присутствует на заседании фракции "Слуга народа", на котором будут подняты вопросы отставки Авакова. Кроме того, в СМИ сообщают, что кресла могут лишиться также министр юстиции Денис Малюська и глава Минобороны Андрей Таран.

Источники "Телеграфа" сообщили, что на замену Авакова есть четыре кандидатуры, в числе которых и секретарь СНБО Алексей Данилов. Впрочем в "Слуге народа" наиболее вероятным преемником называют Александра Бакумова.