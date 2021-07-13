Не только Данилов: кого в "Слуге народа" рассмотрят на место Авакова

На заседании фракции «Слуга народа» во вторник вечером рассмотрят кандидатуры на замену министру внутренних дел Арсену Авакову, который сегодня разместил на сайте МВД своё заявление об отставке.

«Наиболее вероятный кандидат - это Александр Бакумов. Его во фракции поддерживает большинство. Многие депутаты против представителей Офиса президента Алексея Данилова и Андрея Наумова. Кандидат от президента - это Денис Монастырский», - сообщил «Телеграфу» источник во фракции.

Две недели назад «Телеграф» писал о конфликте между ОП и Аваковым, и о том, что министра хотят заменить. В частности, тогда собеседники тоже называли фамилию Бакумова. Он член комитета по правоохранительной деятельности.

Заседание фракции состоится в 20:00 во вторник. Голосование за отставку Авакова предварительно запланировано на четверг, 15 июля.