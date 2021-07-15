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"Батьківщина" и ОПЗЖ не поддержали: как в Раде проголосовали за отставку Авакова

"Батьківщина" и ОПЗЖ не поддержали: как в Раде проголосовали за отставку Авакова
Обновлено 11:36 Сегодня Телеграф

Отставка Арсена Авакова с поста главы Министерства внутренних дела стала первой в рассмотрении на заседании Верховной Рады 15 июля. За принятие отставки проголосовали 291 депутат.

Голоса разделились следующим образом. 

голосование аваков

Аваков голосование

В итоге голоса "За" разделились так:

  • "Слуга народа" – 229
  • группа "Довіра" – 18
  • "Европейская солидарность" – 16
  • "Голос" – 15
  • группа "Партия "За майбутнє" – 7
  • внефракционные – 6
  • "Батьківщина" - 0
  •  ОПЗЖ – 0.

Пофамильное голосование народных депутатов в принятии отставки Авакова

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Напомним, 15 июля Верховная Рада приняла отставки Арсена Авакова с поста главы МВД. Результаты голосования депутаты встретили овациями.

Ранее "Телеграф" писал, что Аваков провел на посту почти 7 лет. Эксперты считают, что команда президента Владимир Зеленского продолжает зачистку групп влияния ради единоличного управления.

В Сети активно обсуждают отставку министра МВД Арсена Авакова и обсуждают скандалы за время его пребывания на посту. 

 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Верховная Рада, Отставка, Голосование, Арсен Аваков, Фракции.
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