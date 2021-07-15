"Батьківщина" и ОПЗЖ не поддержали: как в Раде проголосовали за отставку Авакова

Отставка Арсена Авакова с поста главы Министерства внутренних дела стала первой в рассмотрении на заседании Верховной Рады 15 июля. За принятие отставки проголосовали 291 депутат.
Голоса разделились следующим образом.
В итоге голоса "За" разделились так:
Пофамильное голосование народных депутатов в принятии отставки Авакова
Напомним, 15 июля Верховная Рада приняла отставки Арсена Авакова с поста главы МВД. Результаты голосования депутаты встретили овациями.
Ранее "Телеграф" писал, что Аваков провел на посту почти 7 лет. Эксперты считают, что команда президента Владимир Зеленского продолжает зачистку групп влияния ради единоличного управления.
В Сети активно обсуждают отставку министра МВД Арсена Авакова и обсуждают скандалы за время его пребывания на посту.