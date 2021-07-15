"Спасибо" Авакову: в Сети припомнили самые скандальные дела экс-министра МВД

В Сети активно обсуждают отставку министра МВД Арсена Авакова, который руководил ведомством на протяжении семи последних лет.

И хоть нардепы после принятия решения аплодировали Авакову за проделанную работу и реализованные реформы, интернет-пользователи решили припомнить все промахи уже экс-министра.

Так, журналист Сергей Гришин на своей странице в "Фейсбук" с иронией предложил фолловерам "поблагодарить" Авакова за промахи и вспомнил самые скандальные уголовные дела, связанные с его именем.

"Хочу поблагодарить Арсена Борисовича. За Княжичи. За Кагарлык. За Кирилла. За Боцмана. За Дейдея. За Голубана. За дело Шеремета. За "беркутов". За Киву. И это я еще не гуглил, так на вскидку. Спасибо", - пишет Гришин.

Вторят журналисту и другие интернет-пользователи, говоря о "проваленной реформе МВД" в Украине.

Напомним, решение об отставке министра Верховная Рада приняла на заседании 15 июля. "За" проголосовал 291 депутат.

Сам экс глава МВД Арсен Аваков на заседании не присутствовал.

Напомним, заявление на увольнение Аваков написал 13 июля 2021 года. К своему заявлению он приписал "Честь имею".

Аваков пробыл в должности почти 7 лет. Пока вопрос, кто его заменит остается открытым.