Скачать
Четверг, 15.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Просьба президента: кто и что стоит за отставкой Арсена Авакова
Просьба президента: кто и что стоит за отставкой Арсена Авакова
Украинские самолеты в Квебеке: что означает попытка "Антонова" открыть производство в Канаде
Украинские самолеты в Квебеке: что означает попытка "Антонова" открыть производство в Канаде
В Украине появился турецкий "разведчик", который защитит границу с помощью авиабомб (фото)
В Украине появился турецкий "разведчик", который защитит границу с помощью авиабомб (фото)
Минздрав не исключает возможность нового локдауна в Украине, но еще есть время его избежать
Минздрав не исключает возможность нового локдауна в Украине, но еще есть время его избежать

"Спасибо" Авакову: в Сети припомнили самые скандальные дела экс-министра МВД

"Спасибо" Авакову: в Сети припомнили самые скандальные дела экс-министра МВД
Обновлено 11:32 Сегодня Телеграф

В Сети активно обсуждают отставку министра МВД Арсена Авакова, который руководил ведомством на протяжении семи последних лет.

И хоть нардепы после принятия решения аплодировали Авакову за проделанную работу и реализованные реформы, интернет-пользователи решили припомнить все промахи уже экс-министра. 

Так, журналист Сергей Гришин на своей странице в "Фейсбук" с иронией предложил фолловерам "поблагодарить" Авакова за промахи и вспомнил самые скандальные уголовные дела, связанные с его именем.

"Хочу поблагодарить Арсена Борисовича. За Княжичи. За Кагарлык. За Кирилла. За Боцмана. За Дейдея. За Голубана. За дело Шеремета. За "беркутов". За Киву. И это я еще не гуглил, так на вскидку. Спасибо", - пишет Гришин.

Вторят журналисту и другие интернет-пользователи, говоря о "проваленной реформе МВД" в Украине.

Напомним, решение об отставке министра Верховная Рада приняла на заседании 15 июля. "За" проголосовал 291 депутат. 

Сам экс глава МВД Арсен Аваков на заседании не присутствовал. 

Напомним, заявление на увольнение Аваков написал 13 июля 2021 года. К своему заявлению он приписал "Честь имею". 

Аваков пробыл в должности почти 7 лет. Пока вопрос, кто его заменит остается открытым.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 200

Все по теме:

Фейсбук, Арсен Аваков, Реформа МВД, Отставка Авакова, Сергей Гришин, Реакция сети.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Для Зеленского это будет новый Майдан: названо условие, при котором Россия пойдет на уступки в "нормандском формате"
02 Навели суету: под Одессой чеченцев уложили лицами в пол прямо на свадьбе за стрельбу на улице (видео)
03 Шумиха вокруг "харьковских соглашений" - фарс, но он может закончиться новыми санкциями
04 В центре Днепра девушка провалилась в яму с водой: момент попал на видео
05 Тысячи доз вакцин Pfizer испортились на Харьковщине из-за несоблюдения правил хранения (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Наперекор болезни: на Волыни школьник с тяжелой формой ДЦП получил золотую медаль за отличную учебу
Наперекор болезни: на Волыни школьник с тяжелой формой ДЦП получил золотую медаль за отличную учебу
Все больше больных и меньше выздоровевших: свежие данные по COVID-19 в Украине на 15 июля
Все больше больных и меньше выздоровевших: свежие данные по COVID-19 в Украине на 15 июля
Авакова отправили в отставку (фото)
Авакова отправили в отставку (фото)
На фоне развода блогер Игорь Пустовит ответил, смог ли бы еще кого-то полюбить: &quot;Можно подклеить &quot;или&quot; залатать&quot;
На фоне развода блогер Игорь Пустовит ответил, смог ли бы еще кого-то полюбить: "Можно подклеить "или" залатать"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь