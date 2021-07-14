"Заслуживает внимания": кандидат на место Авакова поддержал диссертацию Кивы (документ)

Глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, которому президент Украины Владимир Зеленский предложил возглавить Министерство внутренних дел вместо Арсена Авакова, дал положительный отзыв диссертации нардепа от "Оппозиционной партии – За жизнь" Ильи Кива.

Соответствующий документ опубликовало "Зеркало недели".

Как говорится в документе, результаты исследования Кивы вызвали интерес и внедряются в деятельность комитета Верховной Рады, возглавляемого Монастырским.

Напомним, 13 июля Арсен Аваков написал заявление об отставке с поста главы Министерства внутренних дел, который он занимал с 2014 года. Эксперты рассказали нам, зачем Зеленский убирает главу МВД.

Тем временем, наши источники в президентской фракции сообщают, что голоса за отставку Авакова и назначение Дениса Монастырского есть, даже если вопрос не поддержат другие фракции и группы.

Как сообщал ранее "Телеграф", Минобразования таки взялось за скандальную диссертацию Кивы. После скандального заявления о том, что в министерство не поступало жалоб на нарушения в диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и последовавшего в соцсетях шквала критики, министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что уже начата проверка научного труда политика.