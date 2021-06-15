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Минобразования таки взялось за скандальную диссертацию Кивы: подробности

Минобразования таки взялось за скандальную диссертацию Кивы: подробности
18:48 Сегодня Телеграф

После скандального заявления о том, что в Министерство образования и науки Украины не поступало жалоб на нарушения в диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и последовавшего в соцсетях шквала критики, министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что в министерстве уже начали проверку научного труда политика.

Об этом Шкарлет написал в своем аккаунте в соцсети Telegram во вторник, 15 июня.

"МОН получило электронный экземпляр диссертации и аттестационное дело соискателя ученой степени (Кивы – ред.). Продолжается проверка всех материалов, которые поступили. На основании полученной информации экспертный совет должен провести анализ научной работы, в частности, проверить ее соответствие законодательству в сфере аттестации кадров высшей квалификации", - написал министр.

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При этом он подчеркнул, что экспертный совет в своей работе руководствуется исключительно требованиями украинского законодательства и документально подтвержденными фактами.

Говоря о своих словах об "отсутствии возражений" у министерства по поводу диссертации Кивы, Шкарлет заявил, что "высказался не совсем корректно".

"… мое заявление не является ложью и было озвучено на основании текущей информации. Экспертный совет после обработки полученных писем официально определит, какие из них являются возражениями (имеют прямое отношение к научной работе), и учтет их при составлении экспертного заключения", - написал он.

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Он также добавил, что с появлением в СМИ информации о возможных отдельных нарушениях при соискании ученой степени, считает необходимым подробно проверять такие сведения. "Соответствующая задача поставлена профильному департаменту МОН", - написал Шкарлет.

Как сообщалось, ставший 26 апреля кандидатом наук нардеп Кива в своей научной диссертации использовал, среди прочего, ссылки на несуществующие источники и поддельные справки.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 134

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Проверка, Диссертация, Илья Кива, Экспертный совет, Сергей Шкарлет.
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