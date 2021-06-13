Никаких возражений: Шкарлет удивил заявлением насчет диссертации Кивы

В Министерство образования и науки Украины не поступало жалоб на нарушения в диссертации нардепа "ОПЗЖ" Ильи Кивы.

Об этом 12 июня в интервью "Радио Свобода" сообщил глава МОН Сергей Шкарлет.

По его словам, в субботу документы поступили в Минобразования на экспертизу. Он уверен, что специалисты министерства и совет экспертов сделают экспертизу диссертации.

Также он подчеркнул, что возражений касательно научной работы Кивы в министерство не поступало.

Тем временем, журналист Bihus.Info Даниил Мокрик сообщил, что заявление о нарушениях было передано в МОН спустя несколько дней после защиты диссертации.

Отметим, 26 апреля Кива защитил диссертацию по госуправлению, которую поддержали все члены совета института кадров госслужбы занятости. Для получения статуса кандидата наук нардепу нужен только приказ Минобразования.

Напомним, что ранее Кива незаконно сдал в аренду жомовую яму, теперь ему грозит штраф 1,24 млн гривен.



17 мая советник главы МВД Арсена Авакова Владимир Мартыненко высказал мнение, что Кива будет отправлен на повторную защиту его диссертации. В ответ на это нардеп разразился шквалом критики в адрес Мартыненко и назвал того "трутнем".