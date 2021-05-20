"Удар по науКивцю": антикоррупционеры взялась за "жомовую яму" Кивы

Кошелек народного депутата Ильи Кивы, ранее рассказавшего, сколько тратит на продукты в месяц, может "похудеть" на 1,24 миллиона гривен в связи с конфискацией, организованной у него Специальной антикоррупционной прокуратурой.

Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

Так, в четверг, 20 мая, по этой причине САП обратилась в Высший антикоррупционный суд. Поводом для конфискации стал тот факт, что нардеп, несмотря на то, что не является собственником жомовой ямы в Полтавской области площадью 400 кв. м, сдал ее в аренду фиктивному предприятию "Сиквел", которое записано на жителя ЛНР. Обычно такие жомовые ямы используют для хранения отходов от производства сахара со свеклы.

САП утверждает, что Кива не являлся собственником этого жома, но передал яму в аренду фиктивной фирме. Поэтому якобы он получил доход, законность которого сомнительна.

"Еще 10 тысяч гривен были зачислены на банковский счет депутата как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций", - добавляют в ведомстве.

Как сообщал "Телеграф", ранее вокруг Кивы разгорелся скандал из-за защиты диссертации.