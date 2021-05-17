Придется вновь блеснуть умом: Киву могут отправить на повторную защиту диссертации

Нардеп "ОПЗЖ" Илья Кива снова будет защищать свою диссертацию, его работу планируют отправить на "глубинную проверку".

Об этом 17 мая во время ТВ-программы "Острый вопрос" сообщил советник главы МВД Владимир Мартыненко.

С его слов, в случае сомнений в написании научной работы ее отправляют на повторную защиту в другой ВУЗ. При этом он сомневается, что после проверок Киве вновь присвоят звание кандидата наук.

По его мнению, наработки изложенные в диссертации Кивы не точно соответствуют действительности. Имеются ввиду данные о внедрении результатов исследований "на предприятиях, учреждениях, организациях, в законотворческой, преподавательской деятельности".

Он объяснил, что научная работа попадает в спецсовет уже после того, как все проверки проведены, поэтому его не стоит обвинять в искажении фактов.

Напомним, что ставший 26 апреля кандидатом наук Илья Кива в своей научной диссертации использовал, среди прочего, ссылки на несуществующие источники и поддельные справки.