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"Академию Кивы" уличили в публикации его работ задним числом: журналисты узнали детали

"Академию Кивы" уличили в публикации его работ задним числом: журналисты узнали детали
08:04 Сегодня Телеграф

После публикации расследования о диссертации нардепа Ильи Кивы, МАУП опубликовала новые версии сборников материалов научных конференций с материалами Кивы задним числом.

Об этом 30 апреля сообщили в расследовании Bihus.Info.

В новых версиях сборников конференций 2018 и 2019 годов появились дополнительные страницы с материалами якобы от Кивы.

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Его работы опубликованы на страницах 152-154 и 414-416 соответственно. При этом официальные сборники имеют по 144 и 414 страниц соответственно.

Координатор самих конференций Оксана Пархоменко-Куцевил сама подтвердила, что не помнит Киву как участника.

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Нардеп добавил ряд справок к диссертации, которые якобы подтверждают практическое значение его работы.

Диссертация также содержала справку от "Всеукраинской ассамблеи докторов наук по госуправлению", подписанную якобы Ольгой Руденко.

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Тем не менее, когда  журналисты обратились к ней с вопросом, действительно ли Руденко подписала справку для Кивы, ответа не последовало.

Но уже совсем скоро на сайте Института изменили файл с диссертацией. В котором теперь содержится та же справка, но подписанная Евгением Романенко, также являющимся президентом упомянутой ОО. 

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Еще одна руководительница этой ГО, Ирина Жукова, была на защите Кивы.

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Отметим, что после данного инцидента на сервере Института еще несколько дней находились оба файла с диссертацией Кивы.

Напомним, что 28 апреля кандидат экономических наук из Черкасс сжег свой диплом о получении научной степени из-за того, что Кива стал кандидатом наук.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Илья Кива.
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