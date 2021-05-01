"Академию Кивы" уличили в публикации его работ задним числом: журналисты узнали детали

После публикации расследования о диссертации нардепа Ильи Кивы, МАУП опубликовала новые версии сборников материалов научных конференций с материалами Кивы задним числом.

Об этом 30 апреля сообщили в расследовании Bihus.Info.

В новых версиях сборников конференций 2018 и 2019 годов появились дополнительные страницы с материалами якобы от Кивы.

Его работы опубликованы на страницах 152-154 и 414-416 соответственно. При этом официальные сборники имеют по 144 и 414 страниц соответственно.

Координатор самих конференций Оксана Пархоменко-Куцевил сама подтвердила, что не помнит Киву как участника.

Нардеп добавил ряд справок к диссертации, которые якобы подтверждают практическое значение его работы.

Диссертация также содержала справку от "Всеукраинской ассамблеи докторов наук по госуправлению", подписанную якобы Ольгой Руденко.

Тем не менее, когда журналисты обратились к ней с вопросом, действительно ли Руденко подписала справку для Кивы, ответа не последовало.

Но уже совсем скоро на сайте Института изменили файл с диссертацией. В котором теперь содержится та же справка, но подписанная Евгением Романенко, также являющимся президентом упомянутой ОО.

Еще одна руководительница этой ГО, Ирина Жукова, была на защите Кивы.

Отметим, что после данного инцидента на сервере Института еще несколько дней находились оба файла с диссертацией Кивы.

Напомним, что 28 апреля кандидат экономических наук из Черкасс сжег свой диплом о получении научной степени из-за того, что Кива стал кандидатом наук.