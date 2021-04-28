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"Хочу быть героем для своего сына!" Кива пообещал Украине нового министра образования

"Хочу быть героем для своего сына!" Кива пообещал Украине нового министра образования
Обновлено 15:00 Сегодня Телеграф

Научный руководитель народного депутата от фракции "ОПЗЖ" Ильи Кивы доктор наук Владимир Гуровский лишился своей работы. По крайней мере об этом заявил сам нардеп, пообещав своему наставнику новые преференции в будущем.

В интервью журналистам, новоиспеченный кандидат наук заявил, что его наставника уволили, так как врагам не удалось сорвать защиту диссертации Кивы. Он также отметил, что велась онлайн-трансляция заседания и депутат не смог ответить лишь на один вопрос членов комиссии из 12.

Сегодня Илья Кива защищает кандидатскую: сеть разразилась мемами о нардепе и его диссертации (фото)

Своего же наставника Кива пообещал сделать будущим Министром науки и образования. Таким образом, по мнению депутата, он выполнит свой долг перед  детьми.

"Хочу быть героем для своего сына!" – заявил нардеп.

"Очень стыдно": Кива неоднозначно высказался о защите своей кандидатской (видео)

Добавим, что самого Киву еще могут лишить ученого звания, о чем недавно заявила экс-глава МОН Анна Новосад.

Напомним, получение Кивой ученого звания "кандидат наук" негативно было воспринято значительной частью украинского общества. Кандидат медицинских наук Александр Ябчанка так и совсем решил протестовать радикально. Он сжег свой диплом и потребовал лишить его научной степени.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Скандал, Илья Кива, научный руководитель, Владимир Гуровский.
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