"Очень стыдно": Кива неоднозначно высказался о защите своей кандидатской (видео)

Народный депутат Илья Кива дал комментарий по поводу защиты кандидатской диссертации, вызвавшей поток негодования среди публичных личностей и обычных пользователей сети Интернет. Политика обвиняли, в некомпетентности в изучаемом им вопросе и позоре для украинской науки.

Мнение Кивы по поводу скандала опубликовал в facebook журналист Ян Доброносов.

"Очень стыдно за журналистское сообщество, которое уже уподобляется моему поведению. Только я от своего поведения хайпую, а они превращаются в грязь", - ответил политик.

Что именно хотел сказать этим депутат, учитывая, что вопрос был по поводу защиты его научной работы, осталось неясным. На вопрос журналиста, почему он, как политик, занимается хайпом а не проблемами людей, Кива сказал, что хайпует в свободное от работы время.

Отметим, журналисты провели анализ научной работы Кивы и обнаружили там много воды, ссылки на несуществующие источники и поддельные справки.

А вот бывший министр МОН Анна Новосад заявила, что Киву могут лишить степени кандидата наук по решению Аттестационной комиссии МОН.

Отметим, в ходе защиты Кива не смог ответить на некоторые вопросы членов комиссии.