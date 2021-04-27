"Ссылки на несуществующие источники, вода и поддельные справки": в сети проанализировали диссертацию Кивы

Ставший 26 апреля кандидатом наук народный депутат Илья Кива (ОПЗЖ) в своей научной диссертации использовал, среди прочего, ссылки на несуществующие источники и поддельные справки.

К такому выводу пришли журналисты проекта "BIHUS.info", изучив содержимое этой диссертации.

"Мы исследовали 245 страниц диссертации Кивы (да, Данила Мокрюк это осилил) и там не только вода-водная, о которой Кива ни слова не понимает", – говорится в превью к снятому по этому поводу видео на странице "BIHUS.info" в соцсети Facebook в понедельник вечером.

Среди прочего, в диссертации Кивы нашли следующие занимательные аспекты:

"высоконравственные аспекты" и любовь к евроинтеграции;

научные статьи, напечатанные на несуществующих страницах сборников, или ужасным гугл-переводом;

поддельные справки и "центрально-фламандская концепция", о которой не знает ни сам Кива, ни Google.

"И знаете, очень стыдно, что 13 членов комиссии проголосовали "за" и поблагодарили Киву за работу. Может, хоть в новом выпуске от Данилы Мокрюка посмотрят, за который трэш они проголосовали", - подытоживают журналисты.

Как сообщалось, 26 апреля Кива защитил свою научную диссертацию в Институте подготовки кадров государственной службы занятости Украины. Присвоение политику степени кандидата наук вызвала негативную реакцию в соцсетях.

В ходе защиты Кива не смог ответить на некоторые вопросы членов комиссии

Несмотря на это, все 13 членов комиссии единогласно проголосовали "ЗА".

Бывшая министр Минобразования и науки Украины Анна Новосад уже выразила мнение, что Кива может лишиться ученой степени.