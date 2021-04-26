Сегодня Илья Кива защищает докторскую: сеть разразилась мемами о нардепе и его диссертации (фото)

Народный депутат от фракции "ОПЗЖ" вновь оказался в центре внимания общественности в связи с защитой научной диссертации. В интернете появилось большое количество шуток и мемов относительно данного события.

Анонс начала защиты, которая проходит в понедельник, 26 апреля, опубликовал в facebook общественный активист Сергей Стерненко.

На момент написания материала мероприятие проходило в Институте подготовки кадров государственной службы занятости Украины. Кива защищает научную работу, связанную с механизмами влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности. В здание, где проходила защита, не пустили журналистов ряда изданий, якобы из-за карантинных ограничений. Один из них, Даниил Мокрик, вызвал полицию, сообщает "Украинская правда".

А тем временем, в интернете вовсю постят мемы, посвященные научным изысканием Кивы. Депутата выставляют в образе физика Альберта Эйнштейна или криминального авторитета "Доцента" из советского фильма "Джентльмены удачи".

Пошутили пользователи и о защите "Докторской колбасы".

Напомним, Кива часто становится героем интернет-шуток. Так в прошлом году в сеть попало смонтированное видео, основанное на его высказываниях и оговорках.