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Сегодня Илья Кива защищает докторскую: сеть разразилась мемами о нардепе и его диссертации (фото)

Сегодня Илья Кива защищает докторскую: сеть разразилась мемами о нардепе и его диссертации (фото)
Обновлено 12:13 Сегодня Телеграф

Народный депутат от фракции "ОПЗЖ" вновь оказался в центре внимания общественности в связи с защитой научной диссертации. В интернете появилось большое количество шуток и мемов относительно данного события.

Анонс начала защиты, которая проходит в понедельник, 26 апреля, опубликовал  в facebook общественный активист Сергей Стерненко.

На момент написания материала мероприятие проходило в Институте подготовки кадров государственной службы занятости Украины. Кива защищает научную работу, связанную с механизмами влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности. В здание, где проходила защита, не пустили журналистов ряда изданий, якобы из-за карантинных ограничений. Один из них, Даниил Мокрик, вызвал полицию, сообщает "Украинская правда".

А тем временем, в интернете вовсю постят мемы, посвященные научным изысканием Кивы. Депутата выставляют в образе физика Альберта Эйнштейна или криминального авторитета "Доцента" из советского фильма "Джентльмены удачи".

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Пошутили пользователи и о защите "Докторской колбасы".

мем

мем4

Напомним, Кива часто становится героем интернет-шуток. Так в прошлом году в сеть попало смонтированное видео, основанное на его высказываниях и оговорках.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 396

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Мемы, Диссертация, Илья Кива.
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