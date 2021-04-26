Кива стал кандидатом наук, рассмешив всех своими ответами на вопросы: реакция соцсетей

Народный депутат Илья Кива все таки защитил свою научную диссертацию в в Институте подготовки кадров государственной службы занятости Украины Присвоение политику степени кандидата наук вызвала негативную реакцию в соцсетях.

Защита проходила в понедельник, 26 апреля. При этом вместе с Кивой постоянно находилось трое неизвестных людей в черных одеждах. Они не пускали журналистов в помещение где проходило заседание. Также парни сопровождали Киву в туалет, сообщает "Украинская правда".

На вопрос журналистов о неизвестных людях, Кива отвечал что это аспиранты или студенты.

Сама защита длилась с 10 до 13 часов. Все 13 членов комиссии единогласно проголосовали "ЗА".

Отметим, в ходе защиты, Кива не смог ответить на некоторые вопросы членов комиссии, уточнив, что учтет их в следующей научной работе.

Событие вызвало шквал негодования в социальных сетях.

Огромное количество публичных людей высказывали свое негативное отношение к народному депутату и недоумевали как ему удалось получить ученую степень.

Также в постах и комментариях люди вынесли свой вердикт украинской науке.

Напомним, ранее сеть накрыла волна мемов, посвященных намерению Кивы защитить научную работу.