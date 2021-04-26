"Ответим на ваш вопрос в следующей научной работе": Илья Кива устроил фурор на защите докторской диссертации (видео)

В понедельник, 26 апреля, в Киеве в Институте подготовки кадров государственной службы занятости Украины проходит защита диссертации народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Ильи Кивы. При этом в сети появились кадры с защиты.

Как слышно на видео, опубликованном интернет-изданием "Цензор.НЕТ" в своем аккаунте в Twitter, Киве задают вопрос о сути понятия "демократический евроинтегрированный управленческий аппарат", видимо, использованном в диссертации.

В ответ Кива заявил: "Спасибо за вопрос, понял его полностью и хочу сказать, что ответ мы предоставим в следующей научной работе…"

Как сообщалось, Кива защищает научную работу, связанную с механизмами влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности. В здание, где проходила защита, не пустили журналистов ряда изданий, якобы из-за карантинных ограничений.

Нардеп ОПЗЖ Ківа захищає дисертацію: "Я зрозумів запитання і ми відповімо на нього в наступній науковій роботі". ВIДЕОhttps://t.co/iVNXGofdx8 pic.twitter.com/oKfdbZx6Ju — Цензор.НЕТ (@censor_net) April 26, 2021

При этом в интернете вовсю постят мемы, посвященные научным изысканиям Кивы.

Как известно, Кива из-за своих высказываний регулярно становится героем различных шуток. Так в 2020 году в сеть попало смонтированное видео, основанное на его высказываниях и оговорках.