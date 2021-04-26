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Кива может лишиться ученой степени

Кива может лишиться ученой степени
Обновлено 18:04 Сегодня Телеграф

Народный депутат от фракции "ОПЗЖ" Илья Кива может лишиться звания кандидата наук, полученного им после защиты диссертации в понедельник, 26 апреля. Окончательное решение будет принимать Министерство образования и науки.

Такими мыслями поделилась на своей странице в facebok бывший министр МОН Анна Новосад.

По ее словам, научную степень Кивы будет утверждать Аттестационная комиссия МОН, которую возглавляет министр ведомства Сергей Шкарлет. И не факт, что они ее точно утвердят.

Кроме того, бывший чиновник напомнила, что подобные прецеденты уже были. Аттестационная комиссия МОН отменила присуждение степени доктора наук Петру Андреевичу Ющенко за несоответствие необходимым критериям.

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Отметим, в 2020 году брата 3-го президента Украины Виктора Ющенко Аттестационная коллегия МОН обвинила в академическом плагиате, низком уровне диссертационных исследований и несоответствии паспорта научной специальности.

Напомним, новость о присуждении Киве степени кандидат наук вызвала шквал недовольства в сети.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Скандал, МОН, Илья Кива, Анна Новосад, кандидат наук.
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