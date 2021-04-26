Кива может лишиться ученой степени

Народный депутат от фракции "ОПЗЖ" Илья Кива может лишиться звания кандидата наук, полученного им после защиты диссертации в понедельник, 26 апреля. Окончательное решение будет принимать Министерство образования и науки.

Такими мыслями поделилась на своей странице в facebok бывший министр МОН Анна Новосад.

По ее словам, научную степень Кивы будет утверждать Аттестационная комиссия МОН, которую возглавляет министр ведомства Сергей Шкарлет. И не факт, что они ее точно утвердят.

Кроме того, бывший чиновник напомнила, что подобные прецеденты уже были. Аттестационная комиссия МОН отменила присуждение степени доктора наук Петру Андреевичу Ющенко за несоответствие необходимым критериям.

Отметим, в 2020 году брата 3-го президента Украины Виктора Ющенко Аттестационная коллегия МОН обвинила в академическом плагиате, низком уровне диссертационных исследований и несоответствии паспорта научной специальности.

Напомним, новость о присуждении Киве степени кандидат наук вызвала шквал недовольства в сети.