Брата бывшего президента Ющенко лишили докторской степени

Новости Украины:Депутата Рады трех созывов и брата третьего президента Украины Петра Ющенко лишили степени доктора наук.

Аттестационная коллегия Министерства образования и науки отменила решение специализированных ученых советов о присуждении научных степеней доктора и кандидата наук трем соискателям. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Аттестационная коллегия МОН отменила решение специализированного ученого совета о присуждении степени доктора наук Петру Ющенко за академический плагиат, низкий уровень диссертационных исследований и несоответствие паспорта научной специальности.

Специалисты обнаружили в диссертации родственника политика отсутствие авторских научных положений и научно обоснованных результатов в области История Украины. Петр Ющенко исследовал наследие Киевской Руси.

Пресс-служба министерства сообщает, что научные степени анулированы "за академический плагиат, низкий уровень диссертационных исследований и несоответствие паспорта научной специальности".

"Очень важно, когда профессиональное сообщество не молчит, а называет нарушение нарушением, плагиат - плагиатом, имитацию науки - имитацией. Только тогда, когда сами ученые стоят на стороне высоких научных стандартов, мы имеем возможность принять окончательное решение. Поэтому мы очень благодарны всем, кто не молчит и не мирится с имитацией в своей научной дисциплине", - отметил замминистра Егор Стадный.

По мнению комиссии, докторская диссертация Петра Ющенко "Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII - начало XXI вв.)" не соответстует "соответствующим критериям, предъявляемым к докторским диссертациям, в частности не содержит авторских научных положений и научно обоснованных результатов в области исторической науки, решает важную научную или научно-прикладную проблему, наличие текстовых заимствований и некорректных ссылок".

Аттестационная коллегия Минобразования также отменила решения спецсоветов о присуждении научных степеней Инне Деревянко (специальность "Общая педагогика, история педагогики") и Татьяне Донник (специальность "Патологическая физиология")