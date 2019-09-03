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Суд не стал арестовывать имущество экс-президента Ющенко

Суд не стал арестовывать имущество экс-президента Ющенко
16:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Виктор Ющенко подтвердил факт вручения подозрения, но отверг какие-либо обвинения и заявил о политическом подтексте этого дела.

Третий президент Украины (2005-2010) Виктор Ющенко сообщил, что Киевский апелляционный суд не удовлетворил жалобу прокуратуры на отказ Печерского райсуда Киева арестовать его имущество.

"Киевский апелляционный суд отказал прокурорам Управление специальных расследований Генпрокуратуры в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Печерского райсуда столицы от 9 июля, которым было отказано в удовлетворении ходатайства ГПУ о наложении ареста на имущество Виктора Ющенко", - сообщил Ющенко на своей странице в Фейсбуке во вторник.

Он отметил, что соответствующее решение суд принял в понедельник.

По его словам, представители Генпрокуратуры параллельно подали еще одно аналогичное ходатайство в суд первой инстанции о наложении ареста на имущество Ющенко, однако в удовлетворении им также было отказано.

"В конце сентября Киевский апелляционный суд должен рассмотреть еще одну жалобу ГПУ, теперь уже на другое решение Печерского суда, которым также было отказано в ходатайстве о наложении ареста на имущество Ющенко", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, Ющенко подозревается в завладении комплексом зданий и сооружений резиденции "Межигорье" и домом в с.Новые Петровцы (Киевская обл.), а также земельными участками общей стоимостью 540 млн грн.

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24 мая 2019 года в ходе досудебного расследования в уголовном производстве, открытом 25 декабря 2015 года, было составлено и отправлено письменное сообщение о подозрении Ющенко.

Ющенко подтвердил факт вручения подозрения, но отверг какие-либо обвинения и заявил о политическом подтексте этого дела.

В июле Печерский райсуд Киева не удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о наложении ареста на имущество Ющенко в рамках дела о пособничестве Виктору Януковичу в завладении резиденцией Межигорье.

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Суд, Печерский райсуд, Виктор Ющенко, Генпрокуратора.
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