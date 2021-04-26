Не нужно сдавать высоты тупым и психопатам: в сети спорят, стоит ли бросать науку после истории с кандидатской Кивы

26 апреля народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива защитил научную диссертацию, чем вызвал волну негодования в сети.

На фоне этого, некоторые решили пойти еще дальше.

Например, кандидат медицинских наук Александр Ябчанка вовсе сжег свой диплом и потребовал лишить его научной степени.

"Мне в дальнейшем стыдно называться кандидатом наук. Это звание окончательно дискредитировано. Прошу считать это официальным заявлением с требованием лишить меня ученой степени кандидата медицинских наук", - написал он, призвав других кандидатов и докторов поступить так же и "не идти на компромиссы с совестью".

О решении покинуть аспирантуру заявил также нардеп "Евросолидарности" Владимир Арьев.

"После сегодняшнего "кандидата наук" я решил уйти из аспирантуры. Лучше просто книгу напишу", - сообщил он.

О том, что он зря принял такое решение, в комментариях написала шеф-редактор "Левого берега" Соня Кошкина.

Высказалась о ситуации с наукой в Украине и журналистка Татьяна Николаенко.

"Сейчас сижу и думаю, что мы из-за нехватки агрессии и честолюбия сдали эти высоты тупым и психопатам", - написала она.

Она вспомнила о эксперименте Келхуна о "мышином рае", когда определенные группы мышей в условиях достатка отказывались размножаться и исполнять социальные функции.

"Кажется, когда мы отказываемся конкурировать с такими как Кива, потому что здоровому существу и так все понятно, кто есть кто, мы убиваем эту популяцию", - отметила она.

Как сообщалось ранее, несмотря на то, что Кива получил степень, ее еще должны утвердить в Минобразования.